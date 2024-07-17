Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія

Преамбула

Україна та Республіка Словенія (надалі іменовані як «Учасники» або «Україна» та «Словенія») підтверджують своє найрішучіше засудження неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії.

Словенія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів із 1991 року, включно з територіальним морем, та визнає невід’ємне право України на самооборону, яке закріплене в статті 51 Статуту ООН.

Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир, який поважатиме права України згідно з міжнародним правом та Статутом ООН.

Співробітництво між Учасниками ґрунтується на низці спільних цінностей, таких як демократія, верховенство права, повага та захист прав людини та основоположних свобод, а також гендерна рівність.

Учасники нагадують, що Україна продовжуватиме реалізацію амбітної програми реформ і що Словенія віддана підтримці зусиль України щодо реформ. Це вкрай важливо для її європейських та євроатлантичних прагнень.

Словенія підтримала Спільну декларацію про підтримку України від

12 липня 2023 року (далі – Декларація G7), ухвалену «Групою семи» (G7) та ЄС на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Таким чином, Учасники спільно вирішили зміцнювати своє співробітництво у сфері безпеки, виконуючи такі двосторонні довгострокові зобов’язання та заходи у сфері безпеки.

Частина І. Безпека та оборона

1. Словенія шукатиме будь-які можливості та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку в усіх сферах, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах України, шляхом сприяння підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Словенія підтримує Концепцію майбутніх Збройних Сил України та продовжуватиме брати участь на двосторонньому, багатосторонньому рівні та з партнерами (наприклад, у межах Європейського Союзу, НАТО та Контактної групи з питань оборони України) у міжнародних зусиллях щодо підтримки модернізації Сил оборони України для забезпечення їхньої більшої оперативної сумісності з НАТО.

2. Заявляючи про важливість допомоги Україні, Словенія є й залишається рішучим прихильником України через сформовану систему безпеки та оборони ЄС, включно з Європейським фондом миру, нещодавно створеним Фондом допомоги Україні, спільними закупівлями та участю в місіях Спільної політики безпеки та оборони (CSDP).

3. Наголошуючи на меті Місії Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAM), Словенія продовжуватиме надавати підтримку Україні у навчанні в межах EUMAM та двосторонню підтримку в будь-якій іншій формі навчання, яка може бути узгоджена, включно з програмами підготовки інструкторів.

4. Словенія підтверджує свою постійну підтримку України через Комплексний пакет допомоги НАТО (CAP).

5. Словенія продовжуватиме брати участь у багатонаціональних зусиллях із підтримки, покращення та посилення обороноздатності України, а також забезпечення більшої оперативної сумісності з НАТО та партнерами.

6. Нагадуючи про важливість цивільно-військової співпраці, Словенія шукатиме будь-які практичні можливості для реалізації цивільно-військових проєктів із залученням цивільних спроможностей на підтримку України, з наголосом на допомогу цивільному населенню.

7. Учасники проведуть у разі необхідності діалог із питань стратегічної політики безпеки та оборони на високому рівні.

8. З початку війни Словенія всебічно підтримувала Україну, роблячи значний внесок у різних сферах, включно з гуманітарною та медичною допомогою, первинною відбудовою закладів соціального обслуговування, медичною та психосоціальною реабілітацією жертв війни, гуманітарним розмінуванням та розбудовою потенціалу муніципалітетів у сфері децентралізації. Словенія надала допомогу та підтримку українським тимчасово переміщеним особам у Словенії. Словенія також стала одним із найбільших донорів програми «Зерно з України», з урахуванням її розміру, із самого початку ініціативи.

9. Словенія надала Україні значну військову допомогу як на двосторонньому рівні, так і в межах багатосторонніх форматів і продовжуватиме задовольняти найбільш нагальні та невідкладні потреби України для зміцнення її безпекових можливостей. Словенія надала Україні 13 пакетів військової допомоги у 2022, 2023 та 2024 роках і має намір зберегти такий самий рівень військової підтримки у 2024 році та у наступних роках, який буде детально визначений шляхом консультацій між учасниками та з урахуванням нагальних потреб України.

10. Словенія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десятирічного терміну дії цієї Угоди.

Співробітництво в галузі оборонної промисловості

11. Словенія вітає зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості в систему НАТО та зусилля ЄС щодо сприяння та зміцнення оборонних виробничих спроможностей.

12. Словенія сприятиме інтеграції оборонної промисловості України у Європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB), враховуючи також можливості, які надає Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) та Європейська програма оборонної промисловості (EDIP).

13. Учасники шукатимуть подальші потенційні можливості для оборонної промисловості та її досліджень, одночасно розвиваючи зусилля для реалізації спільних проєктів, що становлять загальний інтерес.

14. Словенія працюватиме з Україною для визначення потенційних джерел фінансування для підтримки проєктів української оборонної промисловості.

15. Словенія працюватиме з Україною для посилення захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності.

Розвідка і контррозвідка

16. Учасники продовжуватимуть поглиблювати своє співробітництво в галузі розвідувальної та контррозвідувальної діяльності відповідно до положень, що ґрунтуються на двосторонніх угодах, включно з Угодою між Україною та Республікою Словенія про обмін та взаємну охорону секретної інформації, підписану в Любляні 4 червня 2008 року, з метою виявлення, запобігання, а також стримування підривної діяльності Росії чи іншої ворожої держави чи недержавних суб’єктів для захисту Словенії та України від такої зловмисної діяльності. Це буде досягнуто шляхом, але не обмежуючись цим, обміну розвідувальними даними та досвідом, а також співробітництва між розвідувальними службами та органами безпеки Учасників, зокрема проведення спільних ініціатив та навчань.

Хімічна, біологічна, радіологічна, ядерна (ХБРЯ) безпека та захист

17. Визнаючи ризики для ХБРЯ-безпеки, зокрема в ситуаціях збройних конфліктів, Україна та Словенія зобов’язуються підтримувати та зміцнювати наявну глобальну структуру ядерної безпеки на основі принципів, підходів, конвенцій, норм і стандартів МАГАТЕ, а також інших відповідних міжнародно-правових норм і документів.

18. Словенія підтримуватиме зусилля України щодо ХБРЯ-безпеки, її стабільності та вдосконалення, зокрема шляхом обміну передовим досвідом у зміцненні безпеки високоактивних закритих радіоактивних джерел (INFCIRC/910) та протидії ядерній контрабанді (INFCIRC/918), а також вивчення варіантів подолання інших проблем, пов’язаних із ХБРЯ-інцидентами.

Безпека на морі

19. Учасники прагнутимуть координувати свої зусилля щодо зміцнення міжнародної співпраці у сфері безпеки на морі відповідно до Конвенції ООН з морського права та інших міжнародно-правових документів.

Кібербезпека

20. Україна та Словенія прагнутимуть запобігати, виявляти, стримувати та припиняти будь-яку кіберагресію, кібершпигунство та гібридну війну. Учасники також прагнуть виявляти й запобігати зловмисному використанню кіберспроможностей будь-якими державними та недержавними суб’єктами проти Учасників.

21. Учасники підтримуватимуть один одного, обмінюючись досвідом і залучаючись до практичного співробітництва у сферах кібербезпеки та інших передових комунікаційних та інформаційних технологій (включно з, але не обмежуючись, нарощуванням потенціалу, розробкою норм, правовими рамками, реагуванням на інциденти та управлінням кризовими ситуаціями, стійкістю критичної інфраструктури, нарощуванням спроможностей у нових технологіях тощо).

22. Україна та Словенія продовжуватимуть співробітництво та обмін інформацією, досвідом у сфері розвитку спроможностей кібербезпеки та кіберзахисту, зокрема шляхом розширення співпраці у сфері кібердипломатії, надаючи технічну допомогу Україні, а також для підвищення її кіберстійкості.

Протидія іноземним інформаційним втручанням та маніпуляціям

23. Учасники співпрацюватимуть у сфері протидії маніпулюванню інформацією та втручанню з боку іноземних держав, включно з маніпулюванням інформацією з боку Росії чи будь-якої іншої держави, а також кампаніями зловмисної пропаганди та дезінформації, що впливають на національну безпеку. Вони регулярно обмінюватимуться досвідом і найкращими практиками у сфері протидії дезінформації, стратегічної комунікації та публічної дипломатії.

Співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю

24. Учасники продовжуватимуть співробітництво в межах Угоди між Урядом Республіки Словенія та Кабінетом Міністрів України про співробітництво в боротьбі зі злочинністю, підписаної в м. Києві 11 жовтня 2011 року.

25. Учасники визнають, що небезпечна організована злочинність (НОЗ) становить загрозу українському суспільству.

26. З метою протидії всім видам діяльності НОЗ та іншим злочинам компетентні органи Учасників відповідно до національного законодавства Учасників співпрацюють у боротьбі та ефективному запобіганні НОЗ та іншим злочинам. З цією метою Учасники вживатимуть заходів для проведення спільних операцій, аналізу кримінальної ситуації в країнах та визначення основних ризиків, створюватимуть спільні робочі групи для співробітництва поліції та сприятимуть навчанню та обміну передовим досвідом. Зазначені вище заходи не є вичерпними, і Учасники можуть використовувати інші форми співробітництва для досягнення своїх цілей у боротьбі з НОЗ.

Частина II. Політичне співробітництво та сприяння притягненню до відповідальності

Справедливий мир

27. Словенія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо встановлення справедливого й тривалого миру на основі основних принципів і цілей, викладених в Українській формулі миру. Словенія продовжить свої дипломатичні зусилля для забезпечення широкої глобальної підтримки щодо її реалізації, зокрема в межах міжнародних інституцій.

Притягнення до відповідальності

28. Учасники підтверджують свою відданість забезпеченню відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні або проти неї, включно зі злочином агресії.

29. Учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї в контексті російської агресії, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора та Міжнародного кримінального суду задля забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, включно із сексуальним насильством під час конфлікту, незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами.

30. Учасники продовжуватимуть роботу, зокрема в Основній групі із розгляду варіантів створення трибуналу щодо злочину агресії проти України, для створення трибуналу з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

31. Учасники нагадують про ухвалення Любляно-Гаазької Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини, що є важливою віхою в боротьбі з безкарністю для осіб, які скоїли найтяжчі злочини, і як підписанти Конвенції зобов’язуються стати Сторонами Конвенції з метою просування Конвенції та заохочення інших держав до її підписання та виконання.

32. Учасники нагадують, що Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду, включно з поправками щодо злочину агресії, ухваленими Резолюцією RC/Res.6 на Конференції з перегляду Римського статуту, яка відбулася в Кампалі, Уганда, 11 червня 2010 року, як це зазначено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, на її шляху до членства в ЄС.

33. Як члени Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Учасники зобов’язуються активізувати свої зусилля для безпечного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей та возз’єднання з їхніми родинами, а також підтримувати міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення притягнення до відповідальності винних осіб.

Відшкодування шкоди, збитків і втрат, завданих російською агресією

34. Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним та юридичним особам, а також державі Україна внаслідок її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти неї, включно з агресією в порушення Статуту ООН, і що Російська Федерація несе фінансову відповідальність за довгострокову відбудову України.

35. Російські активи повинні залишатися знерухомленими, допоки Російська Федерація не компенсує збитків, яких вона завдала Україні. Словенія, працюючи зі своїми партнерами у Європейському Союзі, продовжуватиме вивчати законні шляхи, які відповідають застосовним договірним зобов’язанням та праву ЄС і міжнародному праву, за допомогою яких російські активи можуть бути використані на користь України.

36. Учасники продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за шкоду, збитки або втрати, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчать відповідні варіанти фінансування міжнародного механізму компенсації для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам агресії.

Обмежувальні заходи (санкції)

37. Учасники визнають цінність обмежувальних заходів (санкцій) в обмеженні доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресії, у стримуванні потоків доходів Росії та для стримування майбутніх атак.

38. Учасники нагадують, що Європейський Союз запровадив безпрецедентні обмежувальні заходи (санкції) проти Російської Федерації у відповідь на агресивну війну проти України, які спрямовані на спричинення тяжких наслідків для Російської Федерації за її дії та перешкоджання можливості Росії продовжувати агресію.

39. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна Росії за її агресію продовжувала зростати, зокрема через обмежувальні заходи (санкції) та експортний контроль. Словенія залишатиметься відданою, у європейських рамках, впровадженню жорстких обмежувальних заходів (санкцій) проти секторів російської економіки та тих, хто підтримує або отримує прибуток від війни, або допомагає обходити санкції у третіх країнах. Словенія також вживатиме рішучих заходів із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій.

40. Україна та Словенія надаватимуть одна одній оновлену інформацію про підстави для обмежувальних заходів (санкцій) та іншу необхідну інформацію, дотримуючись відповідних зобов’язань з урахуванням національного законодавства.

Підтримка програми реформ України, європейської та євроатлантичної інтеграції

41. Учасники підтверджують, що інклюзивна реформа є необхідною для майбутньої безпеки, процвітання України, її демократії та стійкості її інституцій і суспільства, а також для її європейських та євроатлантичних прагнень.

42. Учасники підтверджують, що Україна є частиною європейської сім’ї та її майбутнє – в ЄС. Учасники нагадують про характер процесу вступу до ЄС, який базується на заслугах. Словенія, співпрацюючи з ЄС та його державами-членами, продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху реформ та вступу до Європейського Союзу.

43. Україна зобов’язується продовжувати впровадження необхідних реформ, приділяючи особливу увагу таким сферам, як правосуддя, правоохоронна діяльність, боротьба з корупцією, запобігання незаконній торгівлі, децентралізація, державне управління, бізнес-середовище, сектор безпеки та оборони, які підкреслюють зобов’язання України щодо демократії, верховенства права, поваги до прав людини та свободи ЗМІ.

44. Словенія підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції в ЄС та прийняття стандартів і норм ЄС, надаючи експертну технічну допомогу Україні через свої міністерства, асоційовані агенції, урядові установи та фонди.

45. Учасники підтверджують свою позицію, що майбутнє України – в НАТО. Словенія підтримує зусилля України щодо впровадження необхідних реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО.

46. Словенія продовжуватиме підтримувати Україну в політичній і практичній площині також через Раду Україна – НАТО, Багаторічний комплексний пакет допомоги та Річну національну програму, а також інші формати. Україна зобов’язується продовжувати впровадження необхідних реформ відповідно до Річної національної програми.

47. Словенія підтримуватиме зусилля України щодо розширення прав і можливостей жінок та їхньої повної, рівної та значущої участі в зусиллях щодо миру та безпеки.

Частина III. Гуманітарна допомога, співробітництво в галузі розвитку та відбудова

Гуманітарна допомога та співробітництво в галузі розвитку

48. Словенія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні, як вона це робила з першого дня війни, і вивчатиме подальші можливості надання підтримки Україні, починаючи від уже створених проєктів і закінчуючи розбудовою нових партнерств, зокрема шляхом залучення приватного сектору та інституцій. У 2024 році Словенія зобов’язалася додатково виділити 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та відновлення України, а також на програму «Зерно з України» та пом’якшення наслідків війни в Україні для продовольчої безпеки.

49. Щоб задовольнити невідкладні потреби українського населення, Словенія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу через своїх надійних словенських і міжнародних партнерів, а також допомогу в матеріальній формі.

50. У сфері партнерства в галузі розвитку Словенія намагатиметься посилити підтримку, яку зараз надає Україні, зокрема у сферах децентралізації, транспорту, енергетики, сільського господарства, водопостачання, критичної інфраструктури, житла та охорони здоров’я.

Гуманітарна протимінна діяльність

51. Словенія робить внесок у гуманітарне розмінування в Україні через словенський Міжнародний трастовий фонд ITF Enhancing Human Security та за прямої бюджетної підтримки. Учасники визнають необхідність об’єднання зусиль, спрямованих на захист населення України від руйнівних наслідків мін. Розмінування та очищення України від вибухонебезпечних пристроїв, допомога постраждалим та обізнаність щодо мінної небезпеки є основою для відбудови та розвитку.

52. Словенія прагне продовжувати надання підтримки гуманітарному розмінуванню через Міжнародний трастовий фонд ITF Enhancing Human Security та разом з іншими партнерами.

Відновлення, відбудова, сталий розвиток

53. Словенія зобов’язується підтримувати відновлення, відбудову та модернізацію України, зокрема у сферах переходу на «зелену» енергію, цифровізації, телекомунікацій, енергоефективності, технічної допомоги, освіти та обміну знаннями, управління державними фінансами та центрального банку, переробки відходів, очищення води, відновлення природного середовища, будівництва, планування та інфраструктури з використанням інноваційних та гендерно чутливих підходів.

54. Україна та Словенія визнають, що неурядові суб’єкти відіграватимуть фундаментальну роль у відновленні та відбудові України. Це охоплює залучення приватного сектору, громадянського суспільства та місцевих органів влади як рушіїв амбітних процесів.

55. Зважаючи на це, Україна та Словенія сприятимуть поширенню підходів «бізнес для бізнесу» та громадянського суспільства. Словенія використовуватиме наявні в її розпорядженні економічні та фінансові інструменти у співпраці з усіма відповідними міжнародними організаціями та партнерами.

56. Словенія працюватиме разом з Україною, щоб заохотити словенські підприємства, фонди та установи брати активну участь у проєктах, спрямованих на відбудову української економіки, оскільки зміцнення приватного сектору є одним із пріоритетів її відновлення.

57. Україна визнає, що процес відновлення має бути прозорим і підзвітним перед народом України та міжнародною спільнотою.

Стійкість критичної інфраструктури

58. Учасники мають намір вивчити можливості для підвищення стійкості, відновлення та покращення захисту критичної інфраструктури шляхом обміну знаннями та передовим досвідом.

Культура, мистецтво та культурна спадщина

59. Словенія, визнаючи значення культури й мистецтва для демократичних суспільств і збереження української ідентичності та традицій, продовжуватиме співпрацювати з Україною в підтримці митців і працівників культури.

60. Зі спільним зобов’язанням підтримувати свободу вираження поглядів як основоположну європейську цінність, Словенія намагається сприяти відновленню та зміцненню культурної та мистецької діяльності в Україні, обіцяючи підтримувати ініціативи в межах ЮНЕСКО, Європейського Союзу та Ради Європи, спрямовані на подолання впливу російської агресії проти України на її культурний і творчий сектори, а також сприяння Україні у її відновленні.

Частина IV. Співробітництво у випадку майбутнього російського збройного нападу

61. У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну з боку Російської Федерації, на вимогу будь-якого з Учасників Учасники проведуть двосторонні консультації або іншими каналами, які вони вважають прийнятними, протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

62. За цих обставин і діючи в межах своїх засобів і спроможностей, згідно зі своїми відповідними правовими, конституційними вимогами та міжнародними правилами, нормами й правом Європейського Союзу, Словенія надасть Україні у відповідних випадках швидку та постійну політичну, безпекову, військову, гуманітарну та економічну допомогу; шукатиме згоди у Європейському Союзі щодо покладання економічних та інших витрат на Російську Федерацію та консультуватиметься з Україною щодо її потреб, оскільки вона здійснює своє невід’ємне право на індивідуальну самооборону, закріплене статтею 51 Статуту ООН.

63. Щоб забезпечити найширшу та найефективнішу колективну відповідь на майбутні збройні напади, Учасники можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який вони можуть надалі узгодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Частина V. Прикінцеві положення

64. Співробітництво між Учасниками в межах цієї Угоди здійснюватиметься відповідно до національних законів, правил та міжнародних зобов’язань і стандартів.

65. Учасники в разі потреби визначатимуть уповноважені органи для розробки та реалізації двосторонніх договорів відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

66. Ця Угода може бути змінена та доповнена, зокрема шляхом включення до неї додатків, у будь-який час за взаємною письмовою домовленістю між Учасниками.

67. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, будуть вирішуватися мирно шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

68. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та діятиме протягом десяти років.

69. Учасники можуть спільно ухвалити рішення щодо продовження строку дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду.

70. Водночас і відповідно до Декларації G7 Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає Україні рухатися до її майбутнього членства у євроатлантичній спільноті.

71. У разі набуття Україною членства в НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди Учасники визначать її майбутній статус.

72. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником шляхом письмового повідомлення іншого Учасника. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії не впливатиме на виконання поточних заходів та проєктів, погоджених до дати припинення її дії, якщо Учасники не домовляться про інше.

Підписано в м. Вудсток 18 липня 2024 року у двох примірниках українською, словенською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Республіку Словенія: Роберт Голоб, Прем'єр-міністр