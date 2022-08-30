Україна буде повноправним членом ЄС і вже найближча з Європою, ніж будь-коли – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу. Хоч би як було складно – і навіть в умовах такої війни – ми крок за кроком рухаємося до повноправного членства в ЄС.

Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади.

І я хочу подякувати всім нашим дипломатам, урядовцям, депутатам, які забезпечили цей результат. Україна буде повноправним членом ЄС – і ми вже найближчі з Європою, ніж будь-коли в попередні десятиліття.

Вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно і працювала повною мірою.

На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.

Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, у навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину.

Сьогодні вночі говорив про це з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Скоординували наші позиції в захисті України та Європи від російського радіаційного шантажу. Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гроссі. Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України й змусити Росію забрати всіх своїх військових, зброю зі станції. Потрібна негайна й повна демілітаризація ЗАЕС.

Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно.

Провів сьогодні зустріч і з американськими сенаторами – паном Портманом і пані Клобучар, які прибули до Києва. Це люди, які зробили дуже багато для захисту нашої держави й загалом свободи у Європі та світі. Подякував за двопартійну підтримку.

Ключова тема переговорів – це, звичайно, наша взаємодія зі Сполученими Штатами Америки й необхідні кроки для нашої спільної перемоги в цій битві за свободу.

Зокрема, обговорили посилення підтримки України – фінансової та безпекової, посилення санкцій проти Росії – ці санкції мають наростати, як грудка снігу, щоб знести терористичний потенціал цієї держави.

Протягом цієї доби окупанти жорстоко обстрілювали Харків, Миколаїв, інші наші міста. І майже всюди – саме цивільну інфраструктуру.

Лише один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п’яти людей, ще 12 поранені. Є жертви й унаслідок інших обстрілів... Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали окупанти!

Збройні Сили нашої держави, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю.

По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо.

Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно.

Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та «зеків»...

Я дякую кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно «мінусує» окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси.

Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше.

Вічна слава всім нашим героям!

Вічна слава всім, хто допомагає боротися за життя, за незалежність!

Слава Україні!