Україна евакуює з Афганістану всіх своїх громадян, які звертаються по допомогу – Андрій Єрмак

За координації Президента України Володимира Зеленського до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув черговий військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил України, який евакуював з Афганістану 75 осіб. Серед них є як українці, так і громадяни інших держав.

В аеропорту літак зустрічали керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран і заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

«Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали. Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації», – наголосив Андрій Єрмак на брифінгу після зустрічі літака.

Керівник Офісу Президента зазначив, що сьогодні весь світ побачив героїзм працівників Головного управління розвідки Міноборони України, які провели блискучу операцію.

Андрій Єрмак зауважив, що серед людей, вивезених з Афганістану до України, є журналісти всесвітньо відомих видань і представники Організації Об'єднаних Націй.

Евакуйовані з Афганістану українці та громадяни інших держав подякували Президенту України Володимиру Зеленському, керівництву держави та українській армії за допомогу.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що Збройні Сили України сьогодні захищають країну від російської агресії та надають гуманітарну допомогу українським громадянам у будь-якому куточку світу.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін наголосив, що життя і здоров'я громадян є головним пріоритетом для Української держави.

За його словами, сьогодні, 28 серпня, трьома літаками в Україну прибуло близько 360 евакуйованих з Афганістану осіб, серед яких приблизно 80 громадян України.