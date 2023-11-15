Україна готова бути стратегічним партнером країн Африки – Володимир Зеленський під час спілкування з представниками африканських ЗМІ

Україна прагне побудувати дружні стратегічні відносини з країнами Африканського континенту, засновані на взаємній повазі до базових цінностей і міжнародних принципів. Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю журналістам африканських ЗМІ.

На зустрічі були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.

«Якщо ми говоримо про стратегічне партнерство між нами та будь-якою державою Африки, то це має бути на взаємоповазі. Відносини мають ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності, суверенітету, повазі до твоєї мови й традицій», – переконаний Глава держави.

За його словами, після перемоги у розв’язаній Росією війні Україна готова інвестувати в країни Африки. Володимир Зеленський нагадав, що наша держава відкриває 10 посольств на Африканському континенті, що є важливою політичною та фінансовою інвестицією в умовах війни.

Президент зауважив, що навіть сьогодні деякі країни Африки дуже мало знають про Україну та можливості для взаємовигідної співпраці.

«У кожної держави є якийсь сильний напрям і є напрями, які лише починають розвиватися та є дефіцитними. Якщо ми розвинені в сільському господарстві й можемо бути гарантом, другом, стратегічним партнером африканських країн у цьому напрямі – ми хочемо цього», – сказав він.

Як акцентував Глава держави, Україна співпрацює з партнерами, будуючи відносини на основі правди та взаємоповаги, у той час як Росія традиційно використовує силу та вплив через інформаційні маніпуляції.

Президент зауважив, що Африка має тривалу історію співпраці з Україною, яка була у складі Радянського Союзу. Тож наша держава також зробила великий внесок у розвиток Африканського континенту, зокрема в інфраструктурні проєкти, програми освіти з країнами Африки. Але після розпаду СРСР Росія монополізувала його спадщину.

«Росія монополізувала відносини з країнами Африки. І все, що ми хочемо зробити, – протерти це скло і сказати: «Ми тут є, ми – велика незалежна держава, давно з вами працюємо». Так, ми були слабкими політично та інформаційно, але ми це розвиватимемо», – наголосив він.

Президент назвав дуже важливим візит в Україну в червні поточного року лідерів п’яти африканських країн: ПАР, Союзу Коморських Островів, Сенегалу, Замбії та Єгипту. На його думку, після відвідання Києва лідери цих держав краще зрозуміли, за що бореться Україна у війні з російською агресією, і що Україна точно є другом для країн Африки.

Володимир Зеленський також зазначив, що готовий приїхати з візитом на Африканський континент і налагодити контакт із максимальною кількістю лідерів африканських країн та суспільствами, які вони представляють.

«Головна мета – щоб ми всі зробили максимум для досягнення стабільності у світі та миру на території нашої держави. І щоб завершенням цієї війни поставити на місце будь-якого агресора з будь-якими колоніальними амбіціями», – резюмував Володимир Зеленський.