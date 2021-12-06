Україна готова до роботи в Нормандському форматі, а також вітатиме більш активну роль США у припиненні війни на Донбасі – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність використовувати усі наявні формати перемовин, а також вітатиме нові можливі формати, які допомогли б припинити війну на Донбасі та принести мир на всю територію нашої країни. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на полях шостого саміту Східного партнерства, який триває у Брюсселі.

«Ми за те, щоб перемовини були в декількох форматах. Ми підтверджуємо готовність до Нормандського формату. Про це ми сьогодні говорили з Президентом Французької Республіки. Також була зустріч з канцлером Німеччини і знайомство з ним. Ми розмовляли і втрьох – три країни Нормандського формату. Говорили про конкретні деталі, кроки щодо зустрічі в Нормандському форматі. У цілому маємо спільну позицію, розглядаємо можливість цієї дуже важливої зустрічі («Нормандської четвірки». – Ред.)», – розповів Володимир Зеленський.

Водночас Президент України зауважив, що ця зустріч потрібна насамперед у контексті безпекової ситуації в нашій державі. Українська сторона хоче врегулювати питання щодо повернення до режиму повного припинення вогню, звільнення утримуваних осіб та відкриття двох КПВВ на лінії розмежування.

«Саме це мають донести лідери Нормандського формату до Російської Федерації, і результатом цього має бути зустріч у Нормандському форматі. Якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні цього питання», – вважає Глава держави.

Володимир Зеленський також висловився за активне долучення Сполучених Штатів Америки до процесу мирного врегулювання, про що він сказав Президенту США Джозефу Байдену під час їхніх перемовин.

«Я хотів би, щоб вони відігравали одну з головних, а не епізодичних ролей у мирному врегулюванні. І якщо складно долучитися до Нормандського формату, ми можемо йти паралельним треком, – зазначив він і додав: – Ми готові до тристоронніх самітів. Але не може без України вирішуватися щось про Україну».

Крім того, Володимир Зеленський ще раз наголосив, що наша держава готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією.

«Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. Потрібне таке ж бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації», – сказав Президент України.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зауважив, що питання «Північного потоку – 2» можна було б використати як інструмент, щоб домогтися зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним з метою просування в мирному процесі.

«Ми сьогодні говорили з канцлером Шольцом щодо «Північного потоку – 2». Я вважаю, що це питання – а це питання безпеки – серозний інструмент для розмови з Російською Федерацією. І я вважаю, дуже справедливий інструмент, який сьогодні перебуває у руках деяких лідерів Європи, де канцлер Шольц відіграє одну з важливих ролей», – зазначив Глава держави.

Президент України повідомив, що під час їхніх з канцлером Німеччини перемовин у Брюсселі на полях саміту Східного партнерства порушував питання того, що завдяки такому інструменту можна було б домогтися зустрічі з Президентом РФ, де відбулося б певне просування у виконанні Мінських домовленостей або інші кроки для завершення конфлікту на сході нашої країни.