Україна готова тісніше співпрацювати з НАТО та прискорювати підготовку до членства в Альянсі – Президент

Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО, подальшого впровадження системних реформ в оборонному секторі та не знімає з порядку денного можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорювати підготовку до членства в НАТО. Не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, ми готові вже сьогодні, практичною роботою доводити – Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях союзників», – сказав Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО в Києві.

Глава держави наголосив, що сьогодні українська влада сфокусована на структурних реформах, зміцненні демократичних інститутів і верховенства права, модернізації сектору безпеки та оборони.

«Ми вдячні вам за практичну допомогу в цьому. Це комплексна реформа системи управління силами оборони, системи логістики і стандартизації, медичне забезпечення у Збройних силах України. Ми хочемо розширити програми з підготовки цивільного персоналу у секторі оборони, з удосконалення професійної підготовки наших військових та покращення можливостей для розмінування», – підкреслив Президент України.

За словами Глави держави, на сьогоднішній зустрічі сторони також торкнулися складних питань. Володимир Зеленський запевнив, що боротьба з корупцією та розбудова громадянського суспільства залишаються пріоритетами його роботи на посаді Президента та роботи українського уряду.

«Щодо захисту прав національних меншин ми запевнили союзників, що Україна виконує всі рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону України «Про освіту». Більше того – шість із семи рекомендацій українська сторона вже виконала», – наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна фактично розташована на південно-східному фланзі Альянсу і є невід’ємною частиною євроатлантичного безпекового простору.

«Мені було приємно почути, що в НАТО визнають професійність українських військових і цінують наш внесок у співпрацю», – зауважив Президент України.

Він також висловив подяку Альянсу за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з півостровом Крим.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що союзники по Альянсу підтримують територіальну цілісність України та ніколи не визнають спробу незаконної анексії Криму Росією. Вони також засуджують агресивні дії РФ у Чорноморському регіоні.

«Союзники закликають Росію повернути Україні судна, які були захоплені торік, і забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі», – наголосив він.

Генеральний секретар НАТО заявив, що всі країни – члени Альянсу підтримують Україну. «Ми надаємо політичну, практичну допомогу та підтримуємо саме територіальну цілісність України», – констатував Єнс Столтенберг.