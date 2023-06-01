Україна хоче мати чіткі гарантії безпеки до членства в НАТО, яке буде головною гарантією – Президент

Президент Володимир Зеленський наголошує, що основним пріоритетом для гарантування безпеки нашої держави є повноправне членство в НАТО, але до його набуття Україна прагне отримати чіткі гарантії своєї безпеки, які були б закріплені на папері. Про це Глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

«Ми не шукаємо заміни НАТО, і дуже важливо, щоб це чули наші партнери. Тому так багато зустрічей у нас на найвищому рівні. Ми не шукаємо альтернативи. Як я казав: наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює із Росією, або на території якої країни НАТО зараз присутні російські війська? Це свідчить про те, що це найкращі гарантії безпеки для України», – зазначив Глава держави.

При цьому Президент зауважив, що Україна не втягуватиме у війну жодну країну Альянсу, тому чудово розуміє, що не стане членом НАТО, поки триває війна з Росією. «Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо», – додав він.

За словами Володимира Зеленського, на сьогодні гарантіями безпеки для нашої держави є санкції, фінансові гарантії, зброя тощо.

«Це те, що є сьогодні не в документах, а в реальності. І якщо ми хочемо мати гарантії на папері, то має бути чітко вказано, що ці гарантії безпеки діють для України доти, поки країна не отримає головних гарантій безпеки, а саме – членства в НАТО», – наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання щодо ініціативи про створення коаліції «Петріотів», про яку, зокрема, було оголошено на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові, Глава держави зазначив, що вже відбувся початковий етап її формування.

«У нас були дуже важливі розмови щодо цього з Німеччиною, Данією, Нідерландами, ми говорили також із лідерами Європейського Союзу. Питання не в тому, що кожна з цих країн може надати нам це (системи ППО. – Ред.). А питання, що вони це шукатимуть. Хтось із них має змогу надати, а хтось має інші можливості – політичні, особисті стосунки з державами, у яких є відповідні системи ППО. Хтось має фінанси, той чи інший вплив», – розповів він.

Президент акцентував, що Україна чітко розуміє, яка кількість систем «Петріот» потрібна нам для захисту неба.

«Наше завдання – не 70-75% ураження цілей, а 100%. Так, це справді амбітна мета. Вона дуже непроста. Не лише через чергу за «Петріотами», а й за ракетами до них», – сказав Володимир Зеленський.