Україна й надалі робитиме все для експорту зернових, а питання безпеки суден залежить від міжнародних партнерів, які домовлялися з РФ – Володимир Зеленський

Україна зі свого боку зробить усе необхідне для забезпечення експорту аграрної продукції зі своїх чорноморських портів, а питання безпеки кораблів різних країн залежить від Організації Об’єднаних Націй і Туреччини, які домовлялися з Російською Федерацією щодо цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа у Києві.

«Весь світ побачив, що не минуло й 24 годин, як почалися обстріли, ракетні удари по морських портах України. Ми зі свого боку все зробили, все підготували, коридор є. У наших водах все контролює Україна, перевірки в наших водах робитиме лише Україна. Ви знаєте, що ми деокупували наш острів Зміїний. Це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що відповідні домовленості, які були зафіксовані 22 липня в Стамбулі, мали реалізовуватися саме в такому форматі.

«Ми довіряємо Туреччині й Організації Об’єднаних Націй, з якими підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони мали говорити про безпеку для кораблів інших держав, які, до речі, погодилися перевезти зерно – пшеницю, ячмінь, кукурудзу», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, тепер це питання ООН і Туреччини – наскільки їм вдасться контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей.

«Це в принципі їхнє ставлення до партнерів – до ООН і до Туреччини», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна обов’язково почне експорт зернових, щоб іще раз довести всьому світові, що не вона блокує цей процес.

«Це ті наративи, які поширені сьогодні через дезінформацію та фейкову інформацію російською стороною. Тому ми розпочнемо експорт, а вже за безпекою нехай стежать партнери», – заявив він.

Володимир Зеленський укотре зробив акцент на тому, що блокування Росією Чорноморського регіону призведе до голоду на Африканському континенті, в багатьох державах Азії.

«Ми вже знаємо, що навіть через ті пожежі, які зараз відбуваються у Європі, буде великий дефіцит і зростання цін на Європейському континенті», – додав він.