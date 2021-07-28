Україна має врахувати найкращі світові підходи до реалізації публічної дипломатії – Андрій Сибіга

Україна має врахувати найкращі світові підходи до реалізації публічної дипломатії, а також адаптувати їхню специфіку до національного досвіду. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга, виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Імідж України».

«Україна, формуючи власні інституційні спроможності, у сфері публічної дипломатії має здійснювати аналіз контексту – регіонального, політичного, соціального. І, спираючись на результати такого аналізу, робити висновки, розвивати національну школу публічної дипломатії», – зазначив він.

Андрій Сибіга наголосив, що одним з прикладів публічної дипломатії стане саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності», який відбудеться у Києві 23 серпня.

«Цей захід – безпрецедентний, яскравий приклад застосування концепції «м’якої сили», що вже зараз працює на образ нашої держави. Спілкуючись з іноземними колегами, я чую позитивну оцінку. Наші партнери зазначають, що цей саміт, а також інші проекти першої леді, є значущими для суспільства та можуть слугувати прикладом для наслідування», – додав заступник керівника Офісу Президента.

Він зауважив, що публічній дипломатії присвячений окремий розділ Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, яка була затверджена минулої п'ятниці на засіданні РНБО.

«Вона (публічна дипломатія. – Ред.) є інтегральною частиною зовнішньої політики держави, виступає важливим чинником відстоювання, просування національного інтересу, національної безпеки, дієвим способом посилення стійкості держави та її суб’єктності», – сказав Андрій Сибіга.

Заступник керівника Офісу Президента також нагадав, що цього року затверджено Стратегію публічної дипломатії Міністерства закордонних справ.

«Це ґрунтовний документ, що має спрямовувати відповідну роботу на досягнення конкретних результатів, за якими має стояти чіткий національний інтерес», – наголосив він.

За словами Андрія Сибіги, координаційними центрами у сфері публічної дипломатії повинні стати посольства України.

«При формуванні подій культурної дипломатії необхідно спиратися на спільності між народами та країнами, які існують у різних сферах. Активні учасники української громади, котрі проживають у різних державах, можуть стати амбасадорами культурної дипломатії, які формують позитивний образ України», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він зауважив, що вже працюють проекти з популяризації українського кінематографу та музики за кордоном, і окремим завданням є виведення українських мистецьких ініціатив на міжнародні ринки.

«Мова – це той інструмент, який допомагає нам краще розуміти один одного. Окрема історія успіху на цьому напрямі – проект першої леді Олени Зеленської із запуску 25 україномовних аудіогідів у відомих музеях. Це вкрай важливо, коли головні об’єкти культурної спадщини в іноземних країнах починають розмовляти українською мовою», – наголосив Андрій Сибіга.