Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо фронту – наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта. Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті безпосередньо, а й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності. Ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій. Ключове при цьому – наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами у багатьох напрямах застосування дронів. І це варто продовжувати, і ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному й кожній, хто з цим допомагає – хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті воно справді відчутне. Сьогодні ж на Ставці детально проаналізували наші можливості у РЕБ – те, що вже робиться, те, що демонструє реальні бойові успіхи. І те, що маємо зробити додатково. Плюс – ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність – саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізовують свої інтереси.

Друге за сьогодні. Кілька міжнародних розмов. Був із візитом в Україні Державний секретар Ватикану кардинал Паролін. Я дякую за цей сигнал. Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі та справді жити мирно. Ми цінуємо й те, що кардинал Паролін відвідав не тільки Київ – був ще в Одесі, Бердичеві, Львові. Бачив настрій наших людей, об’єктивні потреби цього часу. Ми обговорили, що саме може бути зроблене цього року, щоб наблизити справедливий мир для України. Дуже важливо і для нас, і для справи миру як такої, щоб Ватикан був активним у захисті життя та в допомозі нам реалізувати Формулу миру, її пункти – особливо те, що стосується звільнення полонених. Хороша зустріч, і сподіваюся, результати будуть. Також говорив із новим Прем’єр-міністром Естонії. Подякував за підтримку – за багаторівневу нашу взаємодію. Домовилися про зустріч. І, звичайно, ми будемо продовжувати всю нашу співпрацю – і політичну, і оборонну. І сьогодні ж керівник Офісу Андрій Єрмак говорив із Філом Гордоном, радником із питань національної безпеки віцепрезидентки США Камали Гарріс. Саме на рівні віцепрезидентки Америка брала участь у першому Саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалася динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру. Усі наші партнери на всіх рівнях знають і знатимуть надалі, які перспективи є і що справедливий мир справді може бути повернутий якнайшвидше.

І ще одне. Я дякую за влучність воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади. Збили черговий російський Су-25 – на Донеччині. Те, що потрібно. Молодці, хлопці!

Слава Україні!