Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів у поверненні додому українських дітей, примусово депортованих до РФ, – Андрій Єрмак за підсумками візиту української делегації до Нідерландів у межах Bring Kids Back UA

Шестеро дітей, які повернулися в Україну після примусової депортації Росією, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі, щоб особисто розповісти свої історії та привернути увагу до порушень прав дітей, скоєних Росією.

Дітей супроводжувала українська делегація, до складу якої увійшли Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич і співзасновниця організації Orphans Feeding Foundation Маріам Ламберт.

Дводенний захід у Нідерландах було організовано в межах затвердженого Президентом Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA, частиною якого є інформаційна кампанія «Викрадені голоси», за підтримки Orphans Feeding Foundation.

У межах своєї місії українська делегація надала інформацію про примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією, включно з механізмами, що стоять за міжнародним злочином Росії. Представники нідерландської сторони особисто почули жахливі історії насильницької депортації шістьох дітей.

Зустрічі проводили пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот, представники Комітету закордонних справ нідерландського парламенту, член Європейського парламенту Катаріна Рінзема й секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс.

Під час розмови з українською делегацією пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот озвучила намір Нідерландів підтримати Україну в новому проекті щодо возз’єднання родин за допомогою ДНК. Використовуючи експрес-тести ДНК, Нідерланди прагнуть допомогти Україні створити базу даних ДНК, що дасть змогу швидко встановлювати родинні зв’язки дітей, викрадених Росією, і сприяти їх якнайшвидшому поверненню до своїх сімей.

«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових порушень фундаментальних прав і поширення незаконної депортації та викрадення наших дітей», – заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. «Наша мета – повністю припинити насильницьку депортацію наших дітей до Росії та вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення додому. Україні потрібна підтримка союзників і партнерів, щоб повернути кожну дитину на батьківщину. Сьогодні це наші українські діти, завтра можуть бути ваші», – додав очільник Офісу Глави держави.

«Ніхто у світі не має права знищити мирне й щасливе дитинство. Нагадаю, лише 386 дітей вдалося повернути в Україну, а понад 19,5 тисячі дітей чекають нашої допомоги. Необхідно терміново спільно й ефективно реагувати на цю жахливу ситуацію», – зазначила радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координатор Bring Kids Back UA Дар’я Герасимчук.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив: «Ми перебуваємо в процесі розробки механізму повернення українських дітей. Це передбачає перевірку й оновлення даних про депортованих дітей, документування злочинів, скоєних Росією, і пропонування практичних дій для окремих країн для сприяння поверненню конкретних дітей або груп дітей. Ми продовжуємо виявляти нові випадки примусового переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією. Винні відповідатимуть за свої дії згідно із законом, а українські діти возз’єднаються зі своїми сім’ями».

«The Orphans Feeding Foundation підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, і підтримка Bring Kids Back UA є нашим абсолютним пріоритетом. Ми співпрацюємо з Офісом Президента України й омбудсменом України, щоб знайти та повернути дітей, а також підвищити обізнаність у цій темі, щоб зазначені злочини були визнані міжнародними інституціями. Наша мета – зробити так, щоб голоси українських дітей були почуті», – сказала співзасновниця Orphans Feeding Foundation Маріам Ламберт.

«Будь-яка країна, організація чи окрема особа може долучитися до реалізації ініціативи Bring Kids Back UA в межах плану дій. Ми вдячні багатьом нашим друзям у Нідерландах, які прилучилися до місії захисту прав українських дітей і їхнього возз’єднання з родинами. Після продуктивних зустрічей у Гаазі ми впевнені, що це коло друзів розширюватиметься», – підсумувала радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна.

Стежити за проектом Bring Kids Back UA можна на телеграм-сторінці проекту.