Україна надзвичайно вдячна за підтримку з боку американського народу в ці складні часи – Андрій Єрмак на зустрічі з ветеранами США

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із групою американських ветеранів – активістів та благодійників, які передали Збройним Силам України техніку та іншу важливу гуманітарну допомогу.

Зокрема, військові частини та підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» отримали від американських ветеранів автомобілі, генератори, бензопили, зварювальні апарати, спальні мішки, дров’яні печі, планшети, акумулятори, інвертори, ліхтарі та індивідуальні аптечки. Автомобілі передані також у військові частини та підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

Звертаючись до присутніх, Андрій Єрмак зазначив, що це велика честь – вітати в Україні, особливо в ці складні дні, таких мужніх і незламних людей.

«Я знаю, що ви надихаєте багатьох людей. Своїм прикладом, своїм життям, а також сьогоднішніми вчинками. Ми бачимо, що ви приїхали не лише підтримати нас, а й привезли речі, які так необхідні нашим героям», – сказав він.

На думку Андрія Єрмака, американські ветерани мають багато спільного з українцями і як ніхто розуміють наших людей, особливо українських воїнів.

«Адже Україна сьогодні захищає не лише себе, а й весь вільний світ», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак акцентував, що навіть у ситуації, коли багато регіонів України після чергових терористичних ракетних ударів з боку РФ залишилися без світла, українці готові продовжувати свою боротьбу.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що в Україні достатньо героїв і хоробрості, але для перемоги потрібно більше зброї й техніки.

«Нашим воїнам дуже потрібні автомобілі. І та номенклатура важливого обладнання, яке ви привезли із собою, – це те, чого наші герої дуже потребують», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна надзвичайно вдячна як владі Сполучених Штатів, так і всьому американському народові за історичну підтримку нашої країни в час важких випробувань.

Джозеф Де Сена, засновник і генеральний директор провідного спортивного руху Spartan Race, який тренує витривалість, зазначив, що люди в Сполучених Штатах захоплюються тим, як українці борються та не здаються, і дуже хочуть підтримати їх.

«Ми хочемо надихнути американців допомагати вам іще більше. Адже ви сьогодні справді на передовій боротьби за демократію», – розповів він.

До зустрічі в режимі відеозв’язку також долучилися: командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Вони подякували американським ветеранам за надану допомогу для потреб української армії.

Олександр Сирський зазначив, що ці транспортні засоби та обладнання будуть передані бригадам, які, зокрема, ведуть важкі бої в районі міст Бахмут і Соледар у складних зимових умовах.

«Ми надзвичайно цінуємо цю допомогу. Разом ми сильніші, і лише разом ми можемо перемогти», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що українці боротимуться до перемоги, у якій вони впевнені, і американські гості сьогодні мають змогу на власні очі побачити, як наші люди тримаються, та розповісти про це всім.

«Іще раз від імені Президента України Володимира Зеленського, наших військових і всіх українців дуже вам дякуємо, ми надзвичайно це цінуємо й ніколи не забудемо», – наголосив керівник Офісу Президента.