Україна після перемоги має бути прикладом безбар’єрності – Президент під час спілкування з університетською спільнотою КПІ імені Ігоря Сікорського

Після закінчення війни в Україні буде велика кількість ветеранів і цивільних, які зазнали різних ушкоджень унаслідок бойових дій, тому наша країна має стати прикладом створення безбар’єрного середовища. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою з нагоди відзначення 125-ї річниці з дня заснування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Глава держави зазначив, що розвитком напряму безбар’єрності має займатися держава спільно з місцевими громадами, бо в кожному регіоні обсяги необхідних робіт будуть різними, адже вирізнятиметься ступінь руйнування інфраструктури населених пунктів. Також різною буде кількість людей із травмами.

На переконання Президента, у питанні безбар’єрності варто використовувати найкращий світовий досвід, але багато чого Україні доведеться створювати самостійно, адже за останні роки ніхто не стикався з необхідністю забезпечення умов для такої великої кількості людей.

«Міністерство ветеранів має змінити політику загалом. Вони розвиватимуть політики, впроваджуватимуть відповідне законодавство для 1,5 мільйона людей. Буде велика кількість. Ми маємо бути прикладом безбар’єрності», – резюмував Глава держави.