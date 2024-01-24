Україна пройшла колосальний шлях, вистояла й має захиститися – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

700-й день цієї війни – дуже складний день.

Перше. Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном.

Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства.

Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем.

«Факти» – це головне слово зараз.

Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні.

Друге. Були сьогодні доповіді щодо ситуації на передовій – ключовий напрямок. Особлива увага – Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп’янський напрямок.

Робимо все, щоб посилити наших воїнів.

Третє. Є важливе рішення сенатського комітету Сполучених Штатів щодо конфіскації російських активів – цілком справедливого кроку. Росія повинна найбільше відчувати реальну ціну її агресії, і ми в Україні справді вдячні всім, хто допомагає пошуку, замороженню та підготовці конфіскації активів російської держави та пов’язаних із нею осіб. Я дякую всім у Конгресі США, хто дбає про захист справедливості.

Четверте. Говорив із канцлером Німеччини. Теми цілком очевидні. Подякував за відносини, які досягнуті між нами, за підтримку та співпрацю. Дуже важливо, що Німеччина непохитно та принципово захищає Європу – свободу та стабільність на нашому континенті. Демократичний устрій у Європі може зберегтися, лише якщо Німеччина й надалі буде надійним захисником демократії.

Ми обговорили з паном канцлером подальшу взаємодію. Це стосується й нашої оборони – насамперед, звичайно, захисту від російських ракет і дронів. Німеччина вже врятувала тисячі українських життів. Також готуємо нові спільні кроки.

Звичайно, говорили й про економіку та політичну взаємодію на рівні всього Євросоюзу. Зокрема, це стосується макрофіну.

Я вдячний Олафу, пану канцлеру, і за готовність працювати над безпековою угодою на основі відповідної декларації «Групи семи».

Ще одне.

700 днів повномасштабної війни – війни цих російських нелюдів проти України й самого життя. Черговий російський удар по Одесі – ракети, «шахеди». Обстріл Херсона та області. Нікополь, Дніпро, інші міста Дніпропетровщини. Наша Донеччина.

Україна пройшла колосальний шлях. Вистояла. І має захиститися. Повинна захистити – наших людей, інтереси нашої держави.

Щойно я підписав указ про відзначення наших воїнів державними нагородами. 243 наших військових із різних бригад – бойових бригад. І загалом на сьогодні нагороджені вже понад 69 тисяч наших захисників із Сил оборони та безпеки України: Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники, розвідка, поліція та інші елементи наших сил захисту. Я вдячний кожному й кожній за стійкість.

Слава нашому народу!

Слава Україні!