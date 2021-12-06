Україна пропонує кроки для активізації мирного врегулювання на Донбасі й готова до перемовин у різних форматах – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський укотре наголошує, що Україна постійно ініціює кроки для просування в процесі припинення війни та мирного врегулювання на Донбасі й готова до перемовин у будь-яких форматах за участю Російської Федерації. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в межах конференції послів України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» в Гуті на Івано-Франківщині.

Президент розповів, що в ці дні тривають переговори в межах Тристоронньої контактної групи.

«Не знаю, як Росія, але ми точно очікуємо, що буде враховано три наші ініціативи – зрозумілі питання, до яких, я вважаю, всі готові: щодо припинення вогню (там є деякі деталі щодо верифікації режиму припинення вогню)… Щодо відкриття КПВВ – це друге питання. Я не бачу, в чому там проблема, треба тільки бажання однієї сторони. І обмін – також треба бажання», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, за наявності відповідного бажання в іншої сторони цілком можливо досягти домовленостей щодо реалізації цих пунктів ще до новорічно-різдвяних свят.

«Ми постійно готуємо та ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидали, що ми чогось не хочемо. Ми не просто говоримо. Ми кажемо, що готові виконувати», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також укотре зробив акцент на тому, що готовий до прямих перемовин з Президентом Російської Федерації в будь-якому форматі. За його словами, Україна навіть запропонувала десять кроків, які можна виконати із залученням держав – учасниць Нормандського формату та США.

«Ми передали ці кроки і Президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині», – повідомив Глава держави.

«Ми готові й на прямий діалог, нам все одно, в якому форматі. Потрібна готовність», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, триває робота над можливими переговорами в різних форматах.

«Є Нормандський формат. Є спілкування Президента Сполучених Штатів Америки з Президентом Росії, відбуваються розмови радників з питань безпеки цих держав. І в нас відбуваються різні розмови. Йде багатовекторна розмова», – розповів Глава держави.

Щодо членства України в НАТО, Володимир Зеленський зазначив, що обговорював з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та деякими лідерами країн – членів Альянсу можливість участі нашої держави в саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді у 2022 році.

«Для нас найголовніша подія – щоб ми там були присутні в тій чи іншій ролі, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретну перспективу з чітко визначеними датами – впродовж якого терміну нас бачать рівноправним членом Альянсу», – сказав Президент.