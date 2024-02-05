Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні в Києві проведено третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Він подякував нідерландській стороні за схвалення ЄС 1 лютого надзвичайно важливого рішення щодо створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility розміром до 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

«Стала підтримка та згуртованість ЄС є критично важливими для нашої економічної та фінансової стабільності, як і військова допомога та санкційний тиск на агресора. Усе це наближає нашу спільну перемогу», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт відповідної безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Учасники відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.