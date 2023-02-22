Україна разом із партнерами й далі працюватиме над удосконаленням санкційних обмежень щодо РФ – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна разом зі своїми партнерами продовжить роботу над удосконаленням санкцій проти Російської Федерації. Про це він сказав під час виступу в онлайн-режимі на засіданні Форуму санкційних координаторів (Sanctions Coordinators Forum), що триває в Брюсселі.

Андрій Єрмак наголосив на необхідності й далі позбавляти РФ можливостей продовжувати агресивну війну проти України. Він висловив переконання, що спільна політика економічного тиску на Росію дає результати.

«Санкції – дієвий інструмент у протистоянні з країною-агресором. Вони позбавляють Росію грошей для продовження війни та послаблюють її військову міць», – сказав керівник Офісу Президента.

Він подякував усім партнерам за роботу на санкційному треку впродовж останнього року. За словами Андрія Єрмака, спільні зусилля дали змогу скоротити нафтогазові доходи Росії та значно послабити її військово-промисловий потенціал. Окремо керівник Офісу Глави держави відзначив ініціативи, пов’язані із санкціями проти російських пропагандистів.

Водночас Андрій Єрмак зауважив, що ефективність санкцій залежить від синхронності, системності, рішучості та креативності під час їх впровадження та реалізації. Крім того, потенціал окремих санкційних механізмів не вичерпаний, і ці механізми потребують додаткових зусиль з імплементації.

Керівник Офісу Президента переконаний, що подальші санкції мають торкнутися «Росатома», оскільки ця компанія безпосередньо причетна до актів агресії та шантажу. Також потрібно позбавити РФ доходів від торгівлі алмазами.

«Росія активно працює над уникненням ізоляції. Держава-терорист переорієнтовує своїх виробників на нові ринки збуту. Змінює логістичні маршрути. Залучає треті країни як посередників для забезпечення торговельних операцій», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента розповів, що Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола працює над новими форматами моніторингу дотримання санкцій та новим планом посилення санкційних обмежень щодо Росії.

Андрій Єрмак також анонсував проведення санкційного форуму в Києві.

«У межах цього заходу ми продовжимо працювати над удосконаленням обмежувальних механізмів проти терористичної держави, яка кинула виклик усій світовій спільноті. Тож запрошую вас долучитися до його роботи», – сказав керівник Офісу Президента.