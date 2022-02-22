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Україна розгляне питання розриву дипломатичних відносин з РФ та інші дієві кроки реагування на останні події – Володимир Зеленський

22 лютого 2022 року - 14:07

Україна розгляне питання розриву дипломатичних відносин з РФ та інші дієві кроки реагування на останні події – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав запит від Міністерства закордонних справ України щодо питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом у Києві.

«Я відразу після нашої прес-конференції буду дивитися й опрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а й наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не вперше закликає Росію розв'язувати питання деескалації шляхом діалогу за столом перемовин.

«Ми готові робити це на будь-яких майданчиках, і Росія це прекрасно знає. І не тільки Росія. За останні місяці ми провели консультації майже з усіма лідерами ЄС, США, Великої Британії і пропонували різні формати діалогу, де була б присутня Російська Федерація», – нагадав Президент.

Глава Української держави констатував, що 21 лютого визнанням незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей РФ дала відповідь, яку всі бачили.

«Україна має на це реагувати, захищаючи свій суверенітет і державу», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас він зазначив: українська сторона вірить, що широкої ескалації з боку Росії не відбудеться. 

«Але якщо буде (широкомасштабний наступ. – Ред.), то буде запроваджений воєнний стан», – додав Володимир Зеленський.

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