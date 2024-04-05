Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все для нашого захисту – звернення Президента України
Можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все для нашого захисту – звернення Президента України

5 квітня 2024 року - 18:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вважаю, що ми зможемо отримати позитивний результат голосування Конгресу США – Президент України в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини»

6 квітня 2024 року - 19:39

Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів

6 квітня 2024 року - 19:36

Перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії: Україна розраховує на присутність приблизно 100 країн

6 квітня 2024 року - 19:15

Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення

6 квітня 2024 року - 19:13

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області

5 квітня 2024 року - 18:00

Перейти до всіх галерей

Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів

6 квітня 2024 року - 19:36

Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів

ППО, вітчизняна зброя, винищувачі – це ефективні інструменти боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами. Про це Президент Володимир Зеленський зазначив в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

За словами Глави держави, поки що проти російських літаків – носіїв КАБів сили оборони застосовують лише системи протиповітряної оборони. Їхнє ефективне використання змусило ворога здійснювати запуск авіабомб із більшої дистанції.

«На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають наші Повітряні сили. Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.

Версія для друку