Україна розраховує на отримання від партнерів систем ППО для захисту неба – Глава держави

Терміни закінчення війни залежать від міжнародного санкційного тиску на державу-агресора та постачання Україні необхідного озброєння. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві.

Глава держави зазначив, що в Україні триває «відкрита терористична акція з боку РФ, яку складно назвати навіть війною». Президент нагадав про звірства, які чинили російські військові проти цивільного населення на території нашої країни.

Відповідаючи на запитання про те, як довго триватиме війна, Володимир Зеленський зазначив, що це залежить від того, коли Росія зрозуміє, що вона скоїла, і почне залишати територію України.

«Це гуманний момент, і я не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Тому друге – як весь світ тисне на Росію та витісняє їх з нашої землі. Ми – на полі бою зі зброєю, а весь світ – санкційно, політично, допомогою та швидким постачанням нам зброї, посилюючи нас і роблячи це разом», – зазначив він.

Президент наголосив, що РФ має почати думати про мир. Для цього потрібно продовжувати потужний санкційний тиск.

«На жаль, знаходяться ще деякі союзники, які допомагають РФ чи її бізнесу», – зазначив Глава держави.

Крім того, як наголосив Володимир Зеленський, важливою є безпекова ситуація в Україні. Зокрема, наша держава потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.

«Як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все ж таки – безпека неба. Ми всі розраховуємо та маємо підтвердження, поки що теоретично, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо, бо дасть змогу повернутися додому жінкам і дітям», – переконаний Президент.

За його словами, перелік необхідного озброєння та систем ППО підготовлено й передано партнерам України.

Володимир Зеленський додав, що терміни закінчення війни також залежать від громадян України – їхньої підтримки Збройних Сил та вітчизняної економіки.