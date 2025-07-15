Україна розширює оборонну співпрацю з ЄС: фокус на спільне виробництво та новий інструмент SAFE

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із керуючою директоркою з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішньої діяльності Бенедиктою фон Зехерр-Тосс.

Ігор Жовква подякував Європейському Союзу та його державам-членам за надану Україні військову підтримку. Водночас він наголосив на тому, що важливо забезпечити постачання всіх видів озброєння та боєприпасів у більших обсягах.

Під час зустрічі обговорили всі можливі механізми підтримки України, зокрема в межах нового інструменту SAFE.

«Залучення України до реалізації спільних проєктів у межах SAFE є взаємовигідним і дасть змогу значно посилити оборонний потенціал не лише України, а в найближчій перспективі – і Європейського Союзу», – зазначив Ігор Жовква.

Крім того, ішлося про інтеграцію оборонних систем України та ЄС, запуск спільного виробництва, а також підтримку українського ОПК завдяки виготовленню та закупівлі військового обладнання, зокрема дронів, артилерійських боєприпасів і ракет дальнього радіуса дії.

У зустрічі також узяли участь заступник генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства Саймон Мордю і в. о. керівника департаменту з питань підтримки України та військової мобільності Генерального директорату Європейської комісії з питань оборонної промисловості та космосу Арунас Вінчюнас.