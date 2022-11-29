Україна стане взірцем відбудови – Президент звернувся до Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок щодо проведення Експо-2030 в Одесі

Пане президенте!

Пане генеральний секретарю!

Пані та панове!

Для мене честь представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки 2030 року. Представляти Одесу, а отже, й увесь Чорноморський регіон.

Чому саме Одеса? Чому саме Україна? Чому саме Чорне море?

Цьогоріч Україна стала світовим взірцем сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети.

І побачать, як Україна стане взірцем відбудови. Ані зимовий холод, ані темрява, ані будь-які інші прояви терору не допоможуть Росії підкорити українців.

Настане час української перемоги. А тоді... Відбудова нашої держави стане найважливішим економічним, технологічним і гуманітарним проектом нашого часу.

Уже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів до відновлення України. Загальний обсяг робіт – понад трильйон доларів.

Уже зараз ми створюємо спеціальну систему шефства. Систему, яка дасть змогу передовим країнам і компаніям з усього світу взяти шефство над відбудовою українських областей, міст, галузей і підприємств. Щоб не просто відновити їх, а щоб показати, що вільний світ і сумлінні держави завжди сильніші, ніж будь-яка тиранія й будь-яка агресія.

Ми вже бачимо зацікавленість щодо шефства від Франції та Британії, Нідерландів і Німеччини, Данії та Фінляндії, Італії й Туреччини, Польщі та Португалії, Чехії й Словенії, Латвії та Естонії, Швейцарії та Словаччини, Австрії та Греції, Канади й Сполучених Штатів Америки, Японії та Австралії. І це не вичерпний перелік.

І у 2030 році, коли українська відбудова вже продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли всі народи співпрацюють заради миру й безпеки, заради розвитку та зручнішого майбутнього для всіх людей.

А в цьому, до речі, і є фундаментальний сенс Всесвітніх виставок. Тож реальність нашої країни й дух Всесвітніх виставок максимально збігатимуться. Саме в Україні, саме у 2030 році.

Уже зараз ми доводимо, що Чорноморський регіон – один з ключових гарантів стабільності світу. Наша Одеса – це саме той великий порт, на роботі якого тримається соціальний добробут десятків країн Африки, Азії та Європи.

І цьогоріч ми довели це нашою експортною зерновою ініціативою. Закріпимо ще новим міжнародним гуманітарним проектом Grain from Ukraine, який допоможе відновити продовольчу безпеку для найбідніших країн, які просто зараз – на межі голоду й дестабілізації: Ефіопія, Сомалі, Ємен та інші. Всі вони й багато інших добре знатимуть, чому Одеса й Чорне море такі важливі. Ми врятуємо мільйони людей – Одеса врятує мільйони людей завдяки роботі своїх портів.

Ми вже обʼєднуємо Україну з Європейським Союзом. Ми вже стали частиною єдиного ринку ЄС. А станемо частиною інституцій ЄС. Ми вже обʼєдналися з єдиною енергосистемою ЄС. А станемо тими, хто завдяки потенціалу «зеленої» енергетики замістить для Європи брудне російське викопне паливо. Ми вже допомогли Європі подолати багато внутрішніх суперечностей і реально обʼєднатись – обʼєднатись у діях. А разом з українською силою Європа стане дійсно незалежним і по-справжньому міцним глобальним гравцем.

2030 рік – це час, коли можна буде це відзначити. І відзначити разом з усіма європейцями.

Хіба справедливо, що Всесвітні виставки стільки часу оминають нашу частину Європи? Багато регіонів світу вже були представлені. Європа мала честь приймати Всесвітні виставки в різні роки. Але чомусь не схід Європи.

Варто це виправити. Та ідеально це виправити саме в Одесі. У місті, яке своєю економікою й культурою протягом століть поєднане з Туреччиною і Румунією, з Грузією та Болгарією, з Молдовою й іншими країнами нашого регіону та багатьма регіонами світу.

У місті, яке завжди було і є багатонаціональним і мультикультурним – містом різноманіття.

У місті, яке може прийняти Всесвітню виставку вперше, але яке має вікові звʼязки зі світом.

Пані та панове!

Коли у 2030 році ви відвідаєте Україну та нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу й культуру не просто однієї країни й одного міста. Ви відчуєте потенціал усього людства. Ось чому 2030 рік. Ось чому Одеса, Україна й Чорне море. Ось чому Всесвітня виставка.

Хай буде наочною перемога свободи й нашого прагнення до миру!

Дякую вам за увагу!

Слава Україні!