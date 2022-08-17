Україна та Чехія мають спільне бачення щодо перспектив реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Ярославом Кюрфюрстом.

До складу чеської делегації також увійшли представники парламенту, зокрема голова Комітету з питань безпеки Павел Жачек, та міністерства оборони.

Ігор Жовква висловив подяку уряду Чехії за незмінну політичну підтримку України, а також за вагому практичну допомогу нашій державі, яку надають чеські партнери задля подолання наслідків російської військової агресії.

«Україна надзвичайно вдячна нашим чеським партнерам за надання зброї для захисту від окупантів, адже це саме та допомога, якої ми нині потребуємо найбільше», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовників про актуальний розвиток безпекової ситуації в Україні, зокрема про загрози, що виникли внаслідок ворожих обстрілів захопленої Запорізької АЕС.

Основна увага під час розмови була приділена взаємодії сторін у контексті чеського головування в Раді Європейського Союзу у другій половині поточного року. Ігор Жовква та Ярослав Кюрфюрст скоординували позиції щодо заходів високого рівня, які планує чеське головування на підтримку євроінтеграційного руху України.

«Ми налаштовані забезпечити високу динаміку виконання рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо, що наша плідна взаємодія з чеським головуванням сприятиме започаткуванню переговорного процесу щодо вступу України до ЄС», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони також докладно обговорили перспективи участі Чеської Республіки у масштабному проекті відбудови України, зокрема шляхом патронату над одним з регіонів нашої держави й реалізації конкретних проектів з відбудови.

Окрему увагу було приділено підготовці до проведення онлайн-саміту лідерів Кримської платформи, що покликаний зафіксувати питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному, а також підтвердити позицію світу щодо обов'язковості дотримання принципів міжнародного права.

«Очікуємо, що Чеська Республіка буде представлена на саміті на максимально високому рівні», – сказав заступник керівника Офісу Президента України.