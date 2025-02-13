Україна та Ірландія продовжать співпрацю, щоб не допустити потрапляння у Росію компонентів для зброї в обхід санкцій

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч із Послом Ірландії в Україні Джонатаном Конлоном.

Під час зустрічі обговорили посилення санкційного тиску на РФ, зокрема пропозиції Ірландії до 16-го санкційного пакета Євросоюзу. Окрема увага – санкціям проти російського енергетичного сектору й тіньового флоту, а також відмові Євросоюзу від імпорту російського СПГ.

Серед інших важливих тем – розслідування щодо наявних у російській зброї компонентів ірландського виробництва. Джонатан Конлон наголосив, що Ірландія детально опрацювала передані Україною матеріали та вжила заходів, щоб посилити контроль за виробництвом і не допустити потрапляння критичних компонентів до країни-агресорки.

Україна та Ірландія домовилися продовжувати співпрацю для посилення контролю за обігом товарів подвійного призначення.

«Дякуємо за зусилля, яких доклала ірландська сторона, за серйозний підхід у цьому питанні. Сподіваємося на продовження співпраці, щоб Росія не могла отримувати компоненти для виробництва зброї та боєприпасів в обхід санкцій», – зазначив Владислав Власюк.