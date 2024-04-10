Україна та Канада провели чергове засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до роботи якої залучено вже 35 країн

Під співголовуванням України та Канади відбулося друге пленарне засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на якому були представлені конкретні проєкти для залучення країн – членів коаліції до роботи над поверненням та реінтеграцією викрадених Росією українських дітей.

Відкриваючи захід, виконавча директорка Українського бюро МЗС Канади Каті Чаба наголосила: «Масштаби діяльності коаліції прогресують, а кількість залучених країн і далі зростає. Сьогоднішня зустріч покликана надати партнерам чітку й детальну інформацію щодо діяльності України задля повернення викрадених дітей і способів підтримки такої діяльності з боку членів коаліції».

Під час засідання Україна презентувала конкретні проєкти та способи залучення країн до активної роботи з повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей. Пропоновані ініціативи охоплюють такі сфери: виявлення місцеперебування викрадених українських дітей, розробка механізмів їх повернення, участі у дипломатичних переговорах, підтримка дітей після повернення та забезпечення їхньої реабілітації, притягнення винних осіб до відповідальності, а також проведення спільних інформаційних кампаній.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також наголосив на важливості спільних зустрічей країн – учасниць коаліції.

«Сьогодні на зустрічі коаліції презентували проєкти, які сприятимуть поверненню та реінтеграції українських дітей. Радий вітати готовність учасників коаліції підтримати реалізацію запропонованих Україною проєктів уже найближчим часом», – зазначив він.

Представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова презентувала проєкт, спрямований на безпечне повернення дітей, депортованих або примусово переміщених Росією: «Найважливішим завданням на сьогодні є фізичне повернення українських дітей додому. Важливо діяти швидко, адже під тиском російської пропаганди знищується ідентичність неповнолітніх».

Голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова презентувала проєкт для реінтеграції дітей, надання необхідної реабілітаційної допомоги та їхнього розміщення в сімейних формах виховання.

«Стратегічним пріоритетом України є створення умов для зростання всіх дітей у сімейному оточенні. Для реалізації цієї мети ми потребуємо підтримки та зміцнення спроможності сімей, які приймають у родину дітей, зокрема й тих, яких вдалося повернути з депортації. Важливим є також навчання та підготовка нових родин, покращення умов їхнього життя, забезпечення фінансової та психосоціальної підтримки», – наголосила Ірина Суслова.

Начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко запросила країни – учасниці коаліції співпрацювати з Україною задля притягнення до відповідальності злочинців, які спланували, організували та реалізували політику депортації українських дітей: «Україна прагне адаптувати найкращі міжнародні практики у межах роботи з дітьми, а також посилити співпрацю, спрямовану на притягнення винних осіб до відповідальності за злочини депортації та примусового переміщення. Також ми потребуємо підтримки в системному навчанні фахівців, які розслідуватимуть злочини, скоєні проти дітей. Не менш важливим є зміцнення потенціалу щодо збору доказів за умови відсутності доступу до тимчасово окупованих територій, свідків та потерпілих, документів та інших доказів».

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук наголосила на проєкті інформаційної підтримки теми депортації українських дітей задля підтримання світової обізнаності щодо цієї трагедії.

«Ми повинні гучно розповідати про злочини депортації українських дітей та про всі зусилля, яких докладає світова спільнота й Україна, щоб подолати це явище. Інформаційна кампанія «Викрадені голоси» вже допомогла нам привернути увагу світу до теми в країнах, де ми раніше проводили кампанії: Латвії, Німеччині, США, Нідерландах тощо. Але разом ми можемо зробити набагато більше», – переконана вона.

За підсумками другого пленарного засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей десятки країн висловили готовність брати активну участь у реалізації презентованих Україною проєктів, що сприятимуть поверненню та реінтеграції українських дітей.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей є продовженням плану Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, та ключовим елементом пункту четвертого Української формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб».

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі офіційно запустили роботу коаліції в лютому цього року, представивши Рамковий документ діяльності на першому пленарному засіданні коаліції.

Загальна кількість країн – учасниць коаліції зросла до 35 завдяки приєднанню двох нових членів – Ліхтенштейну та Словенії. Україна вдячна всім партнерам за активну участь і закликає інші держави приєднуватися та сприяти поверненню українських дітей.