Україна та МВФ мають дружні стосунки – Президент після зустрічі з директором-розпорядником Фонду

На полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Це вже другі перемовини Глави держави з очільницею МВФ цього року.

Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроект про банки.

«Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні», – підсумував Володимир Зеленський.