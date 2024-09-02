Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів у Запоріжжі; важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року – звернення Президента
Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів у Запоріжжі; важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року – звернення Президента

2 вересня 2024 року - 17:15

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та ООН продовжили дію спільного превентивного плану щодо припинення та запобігання грубим порушенням проти дітей в Україні в умовах війни

3 вересня 2024 року - 09:25

У Запоріжжі Володимир Зеленський і Дік Схооф зустрілися з ветеранами російсько-української війни

2 вересня 2024 року - 20:22

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлення одного зі зруйнованих багатоквартирних будинків у Запоріжжі

2 вересня 2024 року - 18:46

Новий пакет допомоги, посилення ППО та патронат над Запоріжжям: Президент провів переговори з Прем'єр-міністром Нідерландів

2 вересня 2024 року - 17:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України разом із Прем’єр-міністром Нідерландів до Запорізької області
Робоча поїздка Президента України разом із Прем’єр-міністром Нідерландів до Запорізької області

2 вересня 2024 року - 13:44

Перейти до всіх галерей

Україна та ООН продовжили дію спільного превентивного плану щодо припинення та запобігання грубим порушенням проти дітей в Україні в умовах війни

3 вересня 2024 року - 09:25

Україна та ООН продовжили дію спільного превентивного плану щодо припинення та запобігання грубим порушенням проти дітей в Україні в умовах війни

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде підписали угоду про продовження співпраці між урядом України та Національною робочою групою ООН у межах Спільного превентивного плану «Діти та збройні конфлікти». 

«Кожен крок у межах плану, розробленого спільно з Організацією Об’єднаних Націй, є життєво важливим для захисту наших дітей. Ми не маємо права зупинятися, доки кожна дитина не буде в безпеці», – зазначила Дарʼя Герасимчук.

Спільний превентивний план ініціювали торік з метою системної боротьби з примусовим переселенням, викраденням та використанням дітей у військових діях. Він передбачає тісну взаємодію з міжнародними партнерами та організаціями для забезпечення ефективного моніторингу й реагування на такі інциденти. 

Продовження співпраці з ООН ще на рік є одним із кроків для виконання Bring Kids Back UA – комплексного плану дій, розробленого з ініціативи Президента Володимира Зеленського. План об’єднує зусилля України, урядів іноземних держав і міжнародних організацій заради повернення додому викрадених Росією українських дітей.

Версія для друку