Україна та ООН продовжили дію спільного превентивного плану щодо припинення та запобігання грубим порушенням проти дітей в Україні в умовах війни

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде підписали угоду про продовження співпраці між урядом України та Національною робочою групою ООН у межах Спільного превентивного плану «Діти та збройні конфлікти».

«Кожен крок у межах плану, розробленого спільно з Організацією Об’єднаних Націй, є життєво важливим для захисту наших дітей. Ми не маємо права зупинятися, доки кожна дитина не буде в безпеці», – зазначила Дарʼя Герасимчук.

Спільний превентивний план ініціювали торік з метою системної боротьби з примусовим переселенням, викраденням та використанням дітей у військових діях. Він передбачає тісну взаємодію з міжнародними партнерами та організаціями для забезпечення ефективного моніторингу й реагування на такі інциденти.

Продовження співпраці з ООН ще на рік є одним із кроків для виконання Bring Kids Back UA – комплексного плану дій, розробленого з ініціативи Президента Володимира Зеленського. План об’єднує зусилля України, урядів іноземних держав і міжнародних організацій заради повернення додому викрадених Росією українських дітей.