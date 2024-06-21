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Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

21 червня 2024 року - 15:43

Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів фінальний раунд переговорів із Польщею щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

До складу делегації також увійшли заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець і перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Польську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

«Наші переговорні команди провели складну роботу, і тепер ми впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди. Роль Польщі у наданні допомоги Україні та наближенні нашої перемоги важко переоцінити. Це буде по-справжньому амбітна угода, де відображено більшість наших здобутків і спільних планів на майбутнє», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди та її підписання вже найближчим часом.

Україна та Польща укладуть угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом наша держава уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод.

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