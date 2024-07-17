Україна та Словенія уклали безпекову угоду

У Вудстоку Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія.

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме нашій державі у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України».

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.