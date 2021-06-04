Україна та США погодили дату візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона

Пропозиція Білого дому щодо проведення візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 30 серпня є важливим кроком з реалізації домовленостей, досягнутих під час червневої телефонної розмови лідерів України та США.

На порядку денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами. Буде продовжено обговорення проекту «Північний потік – 2» як безпекового виклику для нашої країни та регіону.

Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації.

Незабаром керівник Офісу Президента України та глава МЗС відвідають Вашингтон з метою обговорення змістового наповнення візиту Президента України до США.