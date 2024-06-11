Україна та США уклали двосторонню безпекову угоду

Під час візиту до Італії Президент Володимир Зеленський і Президент США Джозеф Байден підписали Двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Цим документом США беруть на себе довгострокові безпекові зобов'язання, спрямовані на підтримку зусиль України для перемоги у війні та стримування можливої російської військової агресії в майбутньому.

Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб допомагати Україні підтримувати надійний і сталий рівень оборони. Зокрема, США мають намір звертатися до Конгресу з проханням про виділення коштів для підтримання надійних оборонних спроможностей нашої країни в час війни та миру.

США підтримуватимуть нашу оборонну силу, а також розвиток військових спроможностей завдяки наданню зброї, обладнання, проведенню тренувань та іншій допомозі у співпраці з партнерами. Ідеться про допомогу в таких сферах, як ППО, артилерія, бронетехніка, бойова авіація, морська безпека, кібербезпека та захист критичної інфраструктури.

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в розбудові багаторівневої та інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема спираючись на системи Patriot. Координуватимуть з Україною та союзниками модернізацію Повітряних сил нашої держави та закупівлю ескадрилей сучасних винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись літаками F-16), а також допомагатимуть у розвитку інших спроможностей, зокрема БпЛА.

У документі йдеться про співпрацю щодо розвитку оборонно-промислової бази України завдяки спільним оборонним дослідженням, розробці, виробництву, а також підтримці збільшення виробництва в нашій країні необхідних озброєнь, боєприпасів та обладнання.

Угода фіксує основні напрями довгострокової допомоги США щодо економічного відновлення, впровадження реформ та продовження підтримки Української формули миру.

Документ також чітко фіксує підтримку з боку Сполучених Штатів майбутнього членства України в НАТО та визнання того, що ця угода є ланкою на шляху до членства нашої країни в Альянсі.

Окремі блоки документа стосуються важливості притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України, зокрема шляхом виплати компенсацій. Також відзначені зусилля США, спрямовані на застосування санкцій та експортного контролю. Зафіксована необхідність вивчення всіх можливих шляхів, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки нашої держави.

США стали 17-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. Раніше Україна підписала такі документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією та Японією.