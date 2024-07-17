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Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави

19 липня 2024 року - 14:01

Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави

У присутності Президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти у цій сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.

Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити  системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка. 

Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту – 15 років.

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