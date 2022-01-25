Україна усвідомлює ризики ескалації ситуації з боку Росії, але вживає заходів для політико-дипломатичного врегулювання – Президент

Україна усвідомлює ризики ескалації ситуації з боку Російської Федерації, готується до будь-яких варіантів розвитку подій та проводить постійні консультації з міжнародними партнерами задля врегулювання конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Херсонської області.

Глава держави зазначив, що українська влада розуміє всі ризики, адже отримує інформацію з різних джерел, зокрема від власної розвідки та від розвідувальних органів країн-партнерів. І найперше наша країна має розраховувати на власні сили, на своїх військових і цивільних громадян.

«Сюрпризи» можуть бути в будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі (ескалація. – Ред.) можуть бути без попереджень. Тому найголовніше, щоб ми були до всього готові. І саме це відпрацьовується. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Україна вдячна за всі розвіддані від міжнародних партнерів, але отриману інформацію необхідно дуже чітко аналізувати.

«Я маю говорити з людьми як Президент і казати людям правду. І правда в тому, що в нас багато інформації. Зараз найкращий друг для ворога – це паніка у нашій країні», – наголосив Глава держави.

Водночас він зазначив, що тривають перемовини на міжнародному рівні, щоб не допустити ескалації.

«Окремо працюємо на дипломатичному рівні, спілкуємося щодня з керівництвом різних держав, лідерами різного рівня, тому що вважаємо, що дипломатичний шлях – це єдиний шлях до деескалації й деокупації», – резюмував Володимир Зеленський.