Україна в межах програми Grain from Ukraine відправила борошно до Палестини

Україна передала Палестині тисячу тонн пшеничного борошна в межах програми Grain from Ukraine – ініціативи Президента Володимира Зеленського. Судно вже прибуло до Йорданії, далі борошно доставлятимуть наземними шляхами.

У найближчі місяці заплановане постачання ще двох партій. Загалом у межах цієї ініціативи Україна планує доставити понад сім тисяч тонн пшеничного борошна до Палестини за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

«Незважаючи на російську агресію та постійну загрозу подальших атак на український народ, ми залишаємось рішучими у підтримці тих, хто також страждає. Ми продовжимо робити все можливе, щоб жертви війни в Палестині не відчували голоду», – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН підтримує палестинські сім’ї, надаючи борошно для випічки власного хліба та постачаючи його місцевим пекарням. Партії в одну тисячу тонн достатньо, щоб забезпечити хлібом 101 тис. палестинців на місяць.

«Ініціатива Grain from Ukraine підтримує Формулу миру Президента Зеленського, бо працює на покращення продовольчої безпеки для мільйонів людей у всьому світі. Ця партія до Палестини стане порятунком для тих, хто опинився в центрі конфлікту», – наголосила старша радниця керівника Офісу Президента України Дар’я Зарівна.

Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку Президент України започаткував 26 листопада 2022 року. Вона об’єднала кілька десятків країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Загалом у межах програми вже відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн пшениці та борошна до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини.