Україна вчасно відреагувала на пандемію коронавірусу – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада дуже вчасно відреагувала на пандемію коронавірусу та запровадила важливі карантинні заходи, щоб зберегти епідеміологічну ситуацію в країні помірною порівняно з багатьма країнами Європи. Але ситуація може погіршитися, якщо на Великдень будуть великі скупчення людей.

«Великдень – дуже важливе, пріоритетне свято. Але в нас інший формат виживання. Тому ми повинні бути швидкими, технологічними. Я поважаю всі свята, всіх українців, але я впевнений, що в нас іншого кроку, як зустрічати ці свята вдома, немає. Щоб вони не перетворилися, не дай боже, на горе. Тому що може бути хвиля. Поки що в нас немає першої великої хвилі. Але у світі вже кажуть, що є друга хвиля, може бути третя», – заявив Глава держави в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Президент наголосив: якщо на Великдень люди не дотримуватимуться карантину, підуть у храми та не подбають про свою безпеку та безпеку близьких, можливий спалах COVID-19 та значне зростання кількості хворих.

«Якщо буде велике скупчення і хвиля може з’явитися саме після Пасхи, ми можемо мати страшну статистику – від двох до 10 відсотків хворих від усього населення», – сказав Володимир Зеленський, зауваживши, що якщо кількість хворих зросте до таких показників, медики постануть перед вибором, кому рятувати життя, а кому – ні.

Глава держави переконаний, що Україні вдасться пережити епідемію коронавірусу з відносно невеликою кількістю недужих та жертв, якщо люди дотримуватимуться карантинних заходів та умов самоізоляції після повернення з-за кордону тощо.

Володимир Зеленський також розповів, що з першого дня загрози поширення коронавірусу в Україні Офіс Президента активно включився у забезпечення системи охорони здоров’я необхідними медичними засобами. Зокрема, було відправлено понад 20 літаків до Китаю та інших країн, якими в Україну доправили засоби захисту, тести для виявлення коронавірусу та інше спецобладнання.

«Офіс Президента, починаючи з першого дня загрози коронавірусу, привіз понад 700 тисяч штук респіраторів, понад 120 тисяч захисних костюмів. Окуляри захисні для лікарів опорних лікарень, куди привозять хворих на коронавірусну хворобу, – 60 тисяч. Рукавичок – 7 мільйонів пар, термометрів – 20 тисяч, ПЛР-тестів – 250 тисяч, експрес-тестів – 550 тисяч, реагентів для екстракції – 200 тисяч. На цих вихідних ми привозимо: респіратори – 350 тисяч, захисні костюми – 105 тисяч, реагенти для екстракції РНК – 800 тисяч, сировину для виробництва українських тестів. Загалом у нас на тиждень – десь 5 літаків», – зазначив Глава держави.