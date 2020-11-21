Україна веде переговори з представниками COVAX стосовно доступу до майбутньої вакцини проти коронавірусу – Президент

Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Міністерство охорони здоров’я провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. Перший етап – 1 мільйон 200 тисяч доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини», – зауважив Глава держави.

За його словами, пріоритет у щепленні отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, зокрема люди, старші 60 років.

«Також ми збільшуємо кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів», – зазначив Володимир Зеленський.