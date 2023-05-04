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Гаага стає справжнім хабом справедливості для всіх, хто постраждав від агресії та інших міжнародних злочинів – виступ Президента України в парламенті Нідерландів
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Україна виступає проти гібридних форматів трибуналу щодо російського злочину агресії – Президент

4 травня 2023 року - 17:04

Україна виступає проти гібридних форматів трибуналу щодо російського злочину агресії – Президент

Україна продовжує працювати над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії, і будь-які гібридні формати такого трибуналу є неприйнятними. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо у Гаазі.

Глава держави наголосив, що до групи зі створення спеціального трибуналу (Core Group) долучилися вже 35 країн.

«Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів, будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб була відповідальність за їхні злочини, вбивства, катування. Ми розуміємо, хто віддавав накази. Щоб ці люди не були недоторканними. Для нас це дуже важливо, це одне з принципових питань», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна не погодиться на будь-які гібридні формати трибуналу щодо злочинів Росії.

«Ми знаємо з 2014 року Мінські угоди – це був такий собі гібридний мир. Ми знаємо, до чого це призвело. Тому на будь-який гібридний мир, гібридний трибунал як розвиток цього Україна погоджуватися не хоче», – наголосив Глава держави.

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Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди

4 травня 2023 року - 12:38
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