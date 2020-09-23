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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency, створену українкою у Стамбулі

17 жовтня 2020 року - 17:18

Україна вивчає можливості співпраці з Туреччиною в оборонній сфері

17 жовтня 2020 року - 14:47

У межах робочого візиту Президента України до Туреччини відбуваються зустрічі з турецьким бізнесом, зацікавленим інвестувати в Україну

17 жовтня 2020 року - 13:11

У межах проекту Олени Зеленської україномовні аудіогіди впроваджено одразу в трьох музеях Туреччини

17 жовтня 2020 року - 11:37

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

16 жовтня 2020 року - 12:35

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Україна вивчає можливості співпраці з Туреччиною в оборонній сфері

17 жовтня 2020 року - 14:47

У межах робочого візиту Президента Володимира Зеленського до Турецької Республіки делегація Міністерства оборони України відвідала низку турецьких підприємств оборонної промисловості, серед іншого – виробничу базу компанії Baykar Savunma, що виготовляє безпілотні авіаційні системи. Під час візитів на підприємства було обговорено перспективні двосторонні проекти між Україною й Туреччиною в галузі оборонної промисловості, зокрема можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку.

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