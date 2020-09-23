Україна вивчає можливості співпраці з Туреччиною в оборонній сфері

У межах робочого візиту Президента Володимира Зеленського до Турецької Республіки делегація Міністерства оборони України відвідала низку турецьких підприємств оборонної промисловості, серед іншого – виробничу базу компанії Baykar Savunma, що виготовляє безпілотні авіаційні системи. Під час візитів на підприємства було обговорено перспективні двосторонні проекти між Україною й Туреччиною в галузі оборонної промисловості, зокрема можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку.