Україна започатковує програму міжнародного медичного партнерства – перша леді в Нідерландах

Під час робочого візиту Президента й першої леді України до Нідерландів Олена Зеленська відвідала Центр дитячої онкології Принцеси Максими (Princess Máxima Center for Pediatric Oncology) в місті Утрехті – найбільший центр дитячої онкології у Європі.

«Цінуємо, що Центр одразу, ще в березні 2022 року, відгукнувся на запит українських колег із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру щодо евакуації дітей з онкологічними захворюваннями, організував літаки, поселення, підтримку сімей. Вдячні, що Центр приймає на лікування найважчих пацієнтів. І робить це протягом тижня після нашого запиту. На цей час тут прийняли на лікування 95 дітей з України», – розповіла перша леді.

Вона наголосила, що Центр активно залучає лікарів із нашої країни для стажування, щоб українські медики мали змогу працювати пліч-о-пліч із колегами з Нідерландів та обмінюватися досвідом.

Під час візиту було підписано Меморандум про співпрацю між керівництвом Центру дитячої онкології Принцеси Максими доктором Гітою Галле та в. о. головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Романом Кізимою за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначила дружина Президента, ця співпраця стане першим практичним прикладом взаємодії в межах міжнародного медичного партнерства, яке започатковує Україна.

«Щоб упоратися зараз і закласти фундамент на період після перемоги, Україна пропонує створення програми міжнародного медичного партнерства. Це програма, яку ми ініціюємо в межах проведення третього Саміту перших леді та джентльменів і реалізуємо в тісній співпраці з МОЗ України. Кожна зацікавлена країна може налагодити безпосередню взаємодію з конкретною лікарнею в Україні, обравши відповідний заклад зі свого боку. Уряди країн супроводжуватимуть і спрямовуватимуть цю співпрацю», – сказала вона.

Перша зустріч очільників міністерств охорони здоров’я країн світу під патронатом Саміту перших леді та джентльменів відбудеться у вересні.

Крім того, Олена Зеленська зустрілася з керівництвом компанії Royal Philips, яка спеціалізується на виробництві медичного обладнання (монітори пацієнта, УЗД, рентген-апарати, КТ, МРТ тощо), рішеннях для охорони здоров’я, обладнанні для персонального догляду.

Перша леді ознайомила співрозмовників із діяльністю Olena Zelenska Foundation щодо гуманітарної, медичної та освітньої допомоги українцям. Один із проектів фундації – відбудова зруйнованої окупантами лікарні в Ізюмі Харківської області.

«За понад півтора року повномасштабної війни Росія зруйнувала більш як 1500 українських лікарень. Доступ до медичних послуг є критичним, особливо в деокупованих регіонах. Ізюмська центральна лікарня потрапила під обстріл, як і десятки інших об’єктів критичної інфраструктури. Чотири операційні, палата інтенсивної терапії та ліфт були повністю зруйновані. Томограф розчавило плитою», – розповіла вона.

Зі свого боку компанія Royal Philips виступила із заявою про те, що вона приєднається до проектів фундації.

«Для ізюмської лікарні це означатиме відновлення повноцінної роботи, а для 150 тисяч місцевих жителів – гідну підтримку здоров’я. Міжнародне медичне партнерство рятує життя», – наголосила Олена Зеленська.