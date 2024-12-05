Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – саме тих, хто продає інтереси Грузії та людей – звернення Президента

Добрий ранок, шановні українці, українки!
Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції.
Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну.
Саме проти цього зараз у Грузії – протести.
Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти.
Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі – втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи.
Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну.
Разом треба захищатися проти Москви.
Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей.
І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово.
Слава Україні!