Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – саме тих, хто продає інтереси Грузії та людей – звернення Президента

Добрий ранок, шановні українці, українки!

Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції.

Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну.

Саме проти цього зараз у Грузії – протести.

Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти.

Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі – втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи.

Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну.

Разом треба захищатися проти Москви.

Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей.

І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово.

Слава Україні!