Українцям є чим пишатися – Президент на нараді щодо концепції святкування ювілею незалежності

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

Учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України. Також Глава держави зазначив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни.

«Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені», – наголосив Президент.

У переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів України.

«Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова», – зазначив Володимир Зеленський.

Також відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії. Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.

Кожне міністерство представить особливий, визначний проект у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.

Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України.

Володимир Зеленський також нагадав, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України.

«Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися», – наголосив Президент.