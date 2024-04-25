Україні потрібні дитячі книжки про інклюзію – Олена Зеленська під час фестивалю «Книжкова країна»

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у круглому столі «Дитяче читання без бар'єрів» на фестивалі «Книжкова країна», який присвячено доступності дитячої літератури в Україні.

Захід відбувся за підтримки Офісу Президента й Міністерства культури та інформаційної політики.

«Якщо зараз у гуглі зробити запит англійською «дитячі книжки про людей з інвалідністю», ви у відповідь побачите сотні книжок. Україні також зараз дуже потрібні такі книжки й книжкові герої. Різні, як усі ми. Герої з різними викликами, із досвідом травм чи війни. Персонажі з аутизмом, розладом дефіциту уваги з гіперактивністю, на кріслах колісних. З ПТСР чи з пораненнями, з проблемами із зором чи слухом. Створити зараз такі дитячі книжки в Україні – це сформувати безбар’єрні покоління», – зазначила у промові Олена Зеленська.

Модераторка круглого столу, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук наголосила, що, коли ми розвиваємо доступність дитячої літератури, інклюзивність і безбар’єрність у галузі культури та освіти, то створюємо можливості для розвитку дітям з особливими освітніми потребами.

«Під час підготовки до нашої розмови я перечитувала багато текстів, і зачепила мене єдина фраза: «незважаючи на потреби дитини». Чи все ж таки «зважаючи на них»? Я переконана, що ми точно повинні зважати на всі дитячі потреби, щоб зробити читання доступним для кожної дитини. Це наш обовʼязок та відповідальність», – сказала вона.

На заході також виступили: т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, його заступник Андрій Сташків та регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджина Де Домініцис. До дискусії долучилися представники Українського інституту книги, Національної бібліотеки України для дітей, Українського культурного фонду та засновники українських книгарень.

Під час круглого столу обговорили доступні формати літератури для дітей з особливими потребами, інтеграцію інклюзивних практик у видавничу діяльність, роль книжкових інституцій у забезпеченні рівного доступу до читання всім дітям.