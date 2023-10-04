Україні вдасться зберегти підтримку США та Європи, будь-які паузи сьогодні – це допомога агресору – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україні вдасться зберегти підтримку з боку Сполучених Штатів Америки та Європи у боротьбі з російським вторгненням, оскільки будь-які паузи й затримки в допомозі нашій державі можуть зіграти на руку агресору. Про це він заявив в інтерв’ю Sky TG24.

«США є одним із лідерів у допомозі та підтримці України, у захисті демократії. Я відчуваю, що є підтримка в США. Знаю, що є стовідсоткова підтримка Білого дому, є велика підтримка в Конгресі – вона справді потужна, двопартійна. Сполучені Штати не підводили нас у дуже складний час. Хоча були різні голоси. Ви знаєте, що серед представників Республіканської партії лунали різні голоси. Але в більшості своїй і демократи, і республіканці підтримували Україну», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що сьогодні Росія слабша, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну, тож зробити паузу в підтримці нашої країни чи знову якимось чином заморозити конфлікт – це дати РФ змогу зібратися з силами, допомогти агресору.

«Це не про те, щоб не допомогти Україні й ускладнити наші наступальні чи оборонні дії. Ні. Будь-які паузи сьогодні – це допомога виключно Російській Федерації», – сказав Глава держави.

За його словами, сьогодні для українців так само, як і для суспільств інших країн, які підтримують нас весь цей час, важливо бути впевненими в лідерах цих держав.

Володимир Зеленський наголосив, що особисто вдячний Президенту США та лідерам майже всіх країн Європи, які сьогодні на боці України.

«Ми робитимемо все, щоб цього не втратити», – зазначив він.

Крім того, Глава держави акцентував, що сьогодні захист прав людей і життя в Україні є також захистом прав людей і життя в інших державах, насамперед у країнах Європи та у США. Бо, якщо не зупинити агресію РФ в Україні, вона пошириться всім світом.

«І тоді війна буде високовартісна. І не лише в грошах, а насамперед у втратах людей, незалежності та свободи», – наголосив Володимир Зеленський.