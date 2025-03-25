Українська делегація провела низку зустрічей у Великій Британії в межах ініціативи Bring Kids Back UA

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA українська делегація продовжила адвокаційний візит до Великої Британії. У Лондоні відбулися зустрічі з представниками уряду, аналітичних центрів та міжнародними експертами.

До складу делегації увійшли: заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та очільник громадської організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Зокрема, відбулася зустріч із міністром у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті, міністеркою юстиції Великої Британії Сарою Сакман та парламентським заступником державного секретаря Міністерства юстиції лордом Понсонбі.

Основна тема обговорення – пошук та ідентифікація депортованих Росією українських дітей і юридичні шляхи їх повернення, реінтеграція, реабілітація, а також розширення механізмів притягнення винних до відповідальності. Окремо обговорили збереження уваги світу до цього питання.

Українська сторона подякувала Великій Британії за підтримку, зокрема активну участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей, співпрацю в міжнародних судових процесах, а також фінансування програм через Фонд партнерства за сильну Україну. Водночас Велика Британія може відіграти лідерську роль у розширенні переліку способів повернення дітей.

«Це має бути системний, стійкий інструмент, який захищатиме не лише українських дітей, а й дітей в інших регіонах світу, що потерпають від воєн і окупації», – зазначила Дарія Зарівна.

Делегація також узяла участь у закритому експертному круглому столі в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House. Учасники обговорили примусову депортацію та утримання українських дітей на окупованих територіях, спроби Росії змінити їхню ідентичність, а також виклики реінтеграції та реабілітації дітей, які вже повернулися.

Крім того, представники делегації дали інтерв’ю низці провідних світових медіа, наголошуючи на тому, що повернення дітей має бути безумовним. Це ключова складова будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

