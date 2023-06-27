Українська формула миру є запорукою стійкого й справедливого миру в Україні та світі – Ігор Жовква у розмові з радником голови уряду Іспанії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки, дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі.

Ігор Жовква поінформував співрозмовницю про результати консультацій, які відбулися в Копенгагені між радниками з питань національної безпеки та політичними радниками лідерів країн «Групи семи», ЄС, Глобального Півдня та України.

«Триває обговорення модальностей проведення Глобального саміту миру з реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського. Вона є запорукою досягнення стійкого та справедливого миру в Україні та світі. Ми вдячні значній кількості країн за готовність долучитися до її практичної реалізації, зокрема, виступивши країною, що приймає Глобальний саміт миру», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Сторони домовилися активізувати спільні зусилля з метою розширення кола держав-учасниць наступних консультацій у такому форматі.

Під час розмови окрему увагу було приділено головуванню Іспанії у Раді ЄС у другому півріччі 2023 року.

«Є всі передумови, щоб місія Іспанії з головування в Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року стала історичною. Розраховуємо, що підтримка й лідерство Іспанії на Європейському континенті, підкріплені успіхами України з наближення до ЄС, відзначаться запрошенням України до переговорів із Євросоюзом наприкінці поточного року», – зауважив Ігор Жовква.

Крім того, було обговорено очікування України від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що ключовим його результатом має стати надання Україні чіткої перспективи щодо членства в Альянсі, щойно це дозволять обставини, а також надійних безпекових гарантій на перехідний період.

Дипломатичні радники також обмінялися думками щодо контактів між лідерами Іспанії та України у найближчій перспективі.