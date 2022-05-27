«Українська книжкова поличка» поповнила головні бібліотеки країн Європи

У межах проекту «Українська книжкова поличка» за сприяння посольств нашої держави читальні зали чотирьох найбільших бібліотек європейських країн – Австрії, Латвії, Франції та Нідерландів – поповнили українські видання. У процесі відкриття – стенд у Греції.

Проект втілюють під патронатом першої леді України Олени Зеленської Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та інформаційної політики та ДУ «Український інститут книги».

Зокрема, Центр Помпіду у Франції поповнився близько 40 виданими в Україні книгами англійською та французькою мовою про культуру, природу та мистецтво нашої держави.

Відвідувачі Національної бібліотеки Австрії можуть ознайомитися з творами Тараса Шевченка, Івана Котляревського та Ліни Костенко в оригіналі та в перекладах, а також з літературою про історію України.

Ризька центральна бібліотека поповнилася збірками віршів українських поетів, зокрема Лесі Українки, а також книгою Сергія Лойка «Аеропорт».

У Національній бібліотеці Греції доступні твори Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Юрія Андруховича, Андрія Куркова, а також «Заповіт» Тараса Шевченка в перекладі новогрецькою.

У Центральній бібліотеці Гааги (Нідерланди) з’явилися дитячі книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Проект «Українська книжкова поличка» був запланований іще до війни та мав стартувати в березні з метою поширення української літератури в оригіналі та в перекладах у провідних країнах світу. У зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України його реалізацію почали на місяць пізніше. За словами ініціаторів проекту, тепер його мета – захист української культури від російської агресії.

«Росія хоче зруйнувати нашу культуру, знищуючи все, у що українські письменники вкладали душу. Вона руйнує її фізично: нині маємо дані про повністю знищені чотири публічні бібліотеки та понад 50 пошкоджених. Близько 4 тисяч українських бібліотек – в окупації. Але росіянам не вдасться окупувати ні нашу культуру, ні нашу мову, бо українська книга й український голос і далі ширитимуться світом, зокрема завдяки нашому проекту», – зазначила Олена Зеленська.

Відвідання європейських бібліотек безкоштовне для громадян України.

«Книга завжди на часі. Українська книга за кордоном – і поготів, бо зараз вона є своєрідним духовним містком між українцями, які виїхали, та нашою культурою. Вона формує наратив вільної, сучасної України у світі. Тож рада чути від наших послів, що всі бібліотеки без винятку відкриті до співпраці та готові розширювати український сегмент», – додала перша леді.