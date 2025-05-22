Українська морська піхота завжди б’ється там, де справді найскладніше – Володимир Зеленський

У День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та їхніми рідними, вручив найвищі державні нагороди, а також передав командирам підрозділів бойові прапори, стрічки відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічку почесного найменування.

«Сьогодні ми вітаємо з професійним днем одну з найбільш ефективних наших бойових сил. Українська морська піхота б'ється. Б'ється завжди там, де справді найскладніше. Бої на Донеччині, особливо захист Покровського напрямку, Курська операція, бої на Півдні України, захист Маріуполя, захист Херсонщини», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна пишається 35-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 37-ю окремою бригадою морської піхоти, 38-ю окремою бригадою морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та всіма частинами 30-го корпусу морської піхоти.

За словами Володимира Зеленського, вже 30 морських піхотинців удостоєні звання Героя України, ще сотні воїнів морської піхоти відзначені державними нагородами саме за участь у бойових діях.

Глава держави закликав пам’ятати ціну незалежності України. Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять загиблих українських героїв.

Президент відзначив морських піхотинців найвищими державними нагородами. Зокрема, вручив орден «Золота Зірка» двом Героям України, один із яких удостоєний нагороди посмертно. Це:

Солдат Денис Кучеренко. Виявляв і знищував техніку, особовий склад та вогневі позиції ворога на Херсонщині. У травні 2023 року його розвідувальна група висадилася на лівому березі Дніпра, де у ворожому тилу підірвала мінно-вибухове загородження і групу російських саперів. Улітку на човні переправляв особовий склад і боєприпаси, а також евакуйовував поранених. Під час одного з рейдів урятував життя пораненому побратиму. Денис Кучеренко загинув 9 серпня 2023 року під час десантування підрозділу на лівий берег Дніпра.

Капітан Євгеній Шабло. Особисто знищив з ПТРК Javelin ворожий гвинтокрил Ка-52 на Запоріжжі, на Херсонщині – 2 БМП, 4 автомобілі, танк і понад 20 окупантів. Відбивав наступ ворога в районі Вовчанська. Із жовтня минулого року виконує завдання на Курщині. Розрахунок Javelin під його командуванням знищує позиції росіян, їхній особовий склад і техніку. Цьогоріч у березні організував виведення особового складу та озброєння, коли морські піхотинці могли опинитися в оточенні неподалік Суджі.

Трьом морпіхам Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Генерал-майор Дмитро Делятицький, командир 30-го корпусу морської піхоти. У 2014 році не зрадив присяги та вивів підпорядкований підрозділ із тимчасово окупованого Криму. У 2015 році керував операцією зі звільнення Широкиного, упровадив тактику повзучого наступу. Після початку повномасштабного вторгнення командував бойовими діями в межах відповідальності ОТУ «Донецьк», «Херсон», «Харків» та «Курськ». Торік підрозділи під його керівництвом знищили та пошкодили десятки танків, ББМ, станцій РЕБ, сотні артсистем, автомобілів, човнів та ліквідували тисячі окупантів.

Матрос Олег Давід. Восени 2023 року під час організації засідки на одному з островів Дніпра вступив у нерівний бій з окупантами. Внаслідок цього ворог зазнав втрат та відступив. Торік на лівому березі Дніпра мінував важливі російські об’єкти та знешкоджував ДРГ. Неодноразово рятував життя пораненим побратимам.

Майор Владислав Чуприна. У 2022 році, командуючи десантно-штурмовою ротою, зірвав висадку ворожого десанту на Одещині. Підрозділи під його керівництвом проривали оборону на Херсонщині. У 2023 році брав участь у плануванні наступу на Старомайорському напрямку та координував переправу через Дніпро у складі ОТУ «Херсон», зірвавши спроби ворога закріпитися поблизу Кринок.

Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський вручив бойові прапори командирам 40-ї окремої бригади берегової оборони та 67-го окремого гарматного артилерійського дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади.

Глава держави передав стрічки відзнаки «За мужність та відвагу» командирам 36-ї ОБрМП та 37-ї ОБрМП, а також стрічку почесного найменування «імені Гетьмана Петра Сагайдачного» 38-й ОБрМП.