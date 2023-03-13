Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть – Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які захищають Україну у складі різних підрозділів

У День українського добровольця Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів. Глава держави вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

«Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя й чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю – кожного й кожної. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться жодному загарбнику», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що тисячі українців стають на захист нашої держави, коли ворог прагне її знищити.

«Коли світ помилково не очікує від українців сили, мільйони наших людей проявляють таку сміливість, що у світі не залишається жодного куточка, де б не чули про силу України», – заявив Володимир Зеленський.

Як наголосив Глава держави, наш народ вистояв у війнах, випробуваннях, подолав багато викликів і попри все зберіг свободу.

«Наша можливість жити, будувати вільне майбутнє для українських дітей ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся й хто здобував життя для України», – сказав Президент.

Глава держави акцентував, що українські добровольці щоденно б’ються на передовій за нашу державу у складі різних бойових підрозділів: у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії, інших формувань сил безпеки й оборони.

«Українські добровольці навчають і рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно переможуть. 24 лютого, 2014 рік, боротьба за волю для України у ХХ столітті, визвольні битви більш ранніх часів – усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо щодня», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, загиблих за Україну.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України. Олександр Мацієвський добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. Із березня 2022 року брав участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема міста Ніжина Чернігівської області та міста Бахмута на Донеччині. Торік у листопаді в районі Соледара на Донеччині позиції його підрозділу були атаковані противником. Після цього Олександр Мацієвський із побратимами вважалися зниклими безвісти. Після обміну тілами загиблих Олександра Мацієвського ідентифікували та поховали. Нещодавно в мережі Інтернет з’явився відеозапис розстрілу росіянами військовослужбовця, на якому видно, що Олександр Мацієвський навіть в умовах ворожого полону проявляв мужність, хоробрість і вірність Батьківщині.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині та батьку молодшого лейтенанта Тараса Бобанича. З початку повномасштабної російської агресії він на чолі 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» брав участь у боях із російським агресором на Київщині та Чернігівщині. У квітні 2022 року у складі ЗСУ підрозділи Тараса Бобанича стримували наступ противника на Харківщині, відбиваючи атаки ворога поблизу населеного пункту Сулигівка та завдаючи противнику значних втрат у живій силі й техніці. Щоб вивести особовий склад з-під ворожих авіаційних та артилерійських ударів, Тарас Бобанич ухвалив рішення змінити позиції, при цьому сам залишився для вогневого прикриття переміщення підрозділу. Він до останнього не покидав зайнятих позицій, але внаслідок обстрілу зазнав множинних осколкових поранень, несумісних із життям.

Президент також вручив військовим ордени Богдана Хмельницького III ступеня та ордени «За мужність» III ступеня, медалі «За військову службу Україні», «За врятоване життя» військовослужбовцям ЗСУ та орден Богдана Хмельницького II ступеня, орден «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «За військову службу Україні» військовослужбовцям Національної гвардії. Крім того, медалями «Захиснику Вітчизни» були відзначені службовці Національної поліції України.

Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, молодший лейтенант медичної служби Аліна Михайлова передала Главі держави шеврон 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», яким командував загиблий Герой України, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло.