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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38

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Українські родини мають витрачати менше коштів на сплату комунальних тарифів – Президент

10 жовтня 2019 року - 21:20

Українські родини мають витрачати менше коштів на сплату комунальних тарифів – Президент

Одним із завдань української влади є зменшення частки витрат, яку українські родини витрачають на сплату тарифів на комунальні послуги, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб були ринкові ціни (на газ для населення. – Ред.). Для нашої країни – це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання. Я говорив з Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялися: якщо ми відкриємо ринок і якщо у нас будуть ринкові ціни, відсоток на сплату комунальних тарифів від доходу сім’ї повинен зменшитися. І це ми гарантуємо людям», – сказав Глава держави під час прес-марафону.

Володимир Зеленський зазначив, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися.

«Людина ніколи не платитиме 50-80% від свого доходу чи доходу сім’ї за «комуналку». Ми працюємо над деякими речами, щоб тарифи зменшилися», – наголосив Президент.

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським, 10 жовтня 2019 року
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