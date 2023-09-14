Українські рятівники щодня демонструють нашій країні та людям незламність і самовідданість – Президент

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із прийдешнім професійним святом і взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року».

Глава держави подякував працівникам ДСНС за підтримку життєдіяльності всього українського суспільства, міст і сіл в умовах війни, яку розпочала Росія.

«Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доправлення гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж – усе це ви. Все це для ДСНС України – повсякденність», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тис. ліквідованих пожеж, більш як 430 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

«Українська незламність – це буквально результат, зокрема, вашої праці. Часто – надзвичайно ризикованої, але героїчної, коли бронежилет стає обов’язковим елементом спецодягу рятувальника, коли треба рятувати людей, а обстріл триває. Коли ви працюєте в містах і районах, які Росія обстрілює щоденно», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 435 українських рятувальників відзначені державними нагородами, трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України.

«287 працівників ДСНС були поранені під час виконання службових обов’язків. 80 українських рятувальників загинули», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що наші воїни часто роблять неможливі речі, щоб вигнати окупантів і наблизити українську перемогу.

«Цей героїзм фронту має спиратися на самовідданість і зосередженість людей у тилу. Всіх, хто працює заради нашої держави. Тих, чия професія – рятувати й допомагати, і тих, хто саме так відчуває життя, так поважає життя, що стає рятівником інших життів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні відзначають відвагу не лише професійних працівників ДСНС України, а й звичайних людей, які врятували життя інших.

«Я дякую всім вам – усім, хто рятує, за те, що ви даєте саме такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей», – додав він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїчних українських рятувальників.

Президент вручив працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

У присутності Глави держави також відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року». Відзнака присуджена українцям, які виявили мужність і героїзм під час порятунку людських життів в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, диплом отримав головний спеціаліст Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації Богдан Сергєєв, який урятував двох дівчат з-під завалів, що утворилися внаслідок влучання ворожої ракети у 25-поверховий житловий будинок.

Нагороду отримав також працівник територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області Олександр Приходько. Коли його дружина побачила, як маленький хлопчик на замерзлій водоймі провалився в ополонку, Олександр підбіг і витяг дитину з крижаної води.

Крім того, дипломом відзначено бойового медика, бійця добровольчої пожежної бригади, студента Національного університету водного господарства Андрія Одарчука, який 20 червня 2023 року кинувся надавати допомогу рятувальникам із Херсона, котрі потрапили під ворожий обстріл під час аварійно-відновлювальних робіт. Тоді внаслідок російської атаки загинув один рятувальник, іще восьмеро зазнали травм. Завдяки Андрію люди отримали вчасну домедичну допомогу та були евакуйовані до лікарні.

За мужність і героїзм нагороджено заступника командира 3-ї самохідно-артилерійської батареї 37-ї окремої бригади морської піхоти, президента Дніпровської федерації хортингу Юрія Васецького. 14 січня він прийшов на допомогу людям, які постраждали внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі. Юрій разом з іншими добровольцями врятував жителів із-під завалів. Він також розшукав у квартирі на третьому поверсі 12-річного Ростислава Ярошенка, тренером якого колись був, і допоміг йому вибратися з будинку.

Нагороду отримав і приватний підприємець Василь Чеповик, який урятував людей з будівлі медичного закладу Дніпра, куди влучила російська ракета. Він допоміг відвести постраждалих далі від будівлі та передав їх медикам. Василь Чеповик разом з іншими небайдужими відшукав під завалами пошкодженого медзакладу пораненого чоловіка, надав йому допомогу та передав медикам.

Дипломом відзначено вихованку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Анастасію Голубову. Вона врятувала на місцевій водоймі п’ятирічного хлопчика, який тонув. На березі Анастасія надала потерпілому першу домедичну допомогу, віднесла на руках додому та викликала лікарів.

Також нагороджено приватного підприємця Мирослава Куриляка, який урятував під час пожежі в одному з житлових будинків Івано-Франківська шестирічного хлопчика та його бабусю.